Президент Ильхам Алиев неопровержимо доказал, что проблемы Армении связаны с сущностью режима Саргсяна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что большие проблемы Армении связаны именно с сущностью режима Саргсяна.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend во вторник политолог Нязакят Мамедова, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабмина, посвященном социально-экономическим итогам 2018 года и предстоящим задачам.

По ее словам, такая авторитетная организация, как ООН, приняла четыре резолюции, требующие от Армении безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана, но войска страны-захватчика продолжают незаконно находиться на территории Азербайджана и вдобавок, нарушая режим прекращения огня, убивают военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Политолог отметила, что Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что такие проблемы Армении, как ослабление экономики в результате безуспешной внутренней политики криминального режима, применение насилия в отношении своего народа, постепенное уменьшение численности населения в связи с глубоким демографическим кризисом, нищета армянского народа в результате изоляции от региональных проектов являются вытекают именно из сущности режима Саргсяна.

"Президент справедливо заявил, что иностранные политики, получающие в качестве взятки от государства-захватчика награды, ордена и медали, становятся исполнителями их незаконных намерений. Мы можем перечислить сотни таких фактов. Имена этих политиков нам прекрасно известны. К сожалению, они вместо того, чтобы защищать справедливость, сотрудничают с оккупантом, жертвуют своей честью и принципами представляемых ими международных организаций", - сказала Мамедова.

Мамедова добавила, что именно в результате таких негативных факторов международные организации не защищают на должном уровне справедливую позицию Азербайджана в карабахском вопросе, не заставляют захватчика соблюдать международное право.

Политолог сказала, что международные организации в отчетах указали, что в Армении парламентские выборы проведены якобы в соответствии со стандартами, хотя они были сфальсифицированы.

"Преступный режим значительно ослаб и окончательно потерял свою гегемонию на политической арене Армении. Режим, захвативший власть, используя карабахскую карту, стал жертвой своих преступных деяний", - сказала Мамедова.

Но, по ее словам, Азербайджан вновь продемонстрировал гуманность и предоставляет Армении шанс присоединиться к глобальным проектам, реализуемым Азербайджаном, при условии прекращения оккупации.

"Если Пашинян не повторит ошибок прежнего режима и прекратит оккупации, достойно воспользуется шансом, предоставленным Азербайджаном, то тогда, возможно, Армения сможет возместить половину ущерба и получить для себя выгоду", - добавила политолог.

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