Президент Ильхам Алиев расширил сферу услуг Службы ASAN

15 января 2019 18:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ от 5 сентября 2012 "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" в целях повышения прозрачности в оказании консульских услуг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поручено принять необходимые меры в целях обеспечения оказания гражданам Азербайджана, временно или постоянно проживающим в зарубежных странах, а также находящимся в зарубежных странах лицам без гражданства, постоянно проживающим в Азербайджане, консульских услуг посредством портала "Электронное правительство".

Указ вступает в силу с первого марта 2019 года.

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