Встреча Мамедъярова и Мнацаканяна придаст импульс урегулированию карабахского конфликта

Встреча 16 января в Париже министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, которая пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, еще больше увеличивает надежду на достижение прогресса в мирном урегулировании продолжающегося долгое время конфликта.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказал Trend председатель правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" Турал Гянджалиев.

Гянджалиев выразил надежду на то, что данная встреча придаст импульс справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Мы уверены, что решение конфликта в рамках признанных на международном уровне границ и территориальной целостности Азербайджана создаст новые возможности для регионального сотрудничества и приведет к устойчивому развитию, стабильности и благополучию в регионе, а также позволит армянскому народу воспользоваться проектами, реализуемыми по инициативе нашей страны", - сказал председатель.

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