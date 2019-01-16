Кровавый генерал Манвел хочет во Францию

Экс-депутат армянского парламента, генерал Манвел Григорян хочет уехать из Армении во Францию на лечение, пишет газета "Жаманак".

И не просто хочет, но и предпринимает соответствующие шаги. По данным газеты, через различных посредников Григорян обращается к депутатам армянского парламента, чтобы они подписали ходатайство в адрес Спецследственной службы об изменении ему меры пресечения.

Трудно сказать, на что рассчитывает Григорян в нынешнем парламенте. При прежнем его составе такое ходатайство могло появиться на свет, но сегодняшние депутаты, являющиеся сплошь соратниками и приживалами партии Никола Пашиняна, вряд ли пойдут на подобный шаг, опасаясь за свой имидж и даже безопасность.

Достаточно напомнить, какой шум поднялся после освобождения Григоряна под залог. Недовольство этим шагом судебных органов вылилось в массовые акции протеста, перекрытие главных дорог и нападение на адвоката генерала Манвела.

Так что не видать кровавому генералу Франции.

Напомним, что 21 декабря 2018 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение об изменении меры пресечения бывшего депутата Национального Собрания, бывшего председателя Союза добровольцев "Еркрапа" генерала Манвела Григоряна. Суд изменил меру пресечения с ареста на залог в размере 25 млн. драмов.

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества. Суд общей юрисдикции Еревана 19 июня удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия и депутат парламента Армении Манвел Григорян был лишен неприкосновенности и заключен под стражу.

Султан Керим