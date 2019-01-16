Армения снова оказалась в полной изоляции

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов автотранспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным главного управления МЧС России по Северной Осетии, в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств.

Также российский МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.