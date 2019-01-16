Россия готовит трехсторонний саммит с Ираном и Азербайджаном

16 января 2019 15:26

Россия занимается подготовкой трехстороннего саммита с участием Ирана и Азербайджана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года, которую транслировал телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он заявил, что наступила очередь Москвы принимать саммит.

"Мы такой саммит готовим, я вас уверяю - он состоится", - сказал Лавров.

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