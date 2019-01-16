Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджан вкладываются иностранные инвестиции, и банки с большим удовольствием выделяют средства

Сегодня в Азербайджан вкладываются и иностранные инвестиции, и банки с большим удовольствием выделяют средства, так как знают, что их средства не пропадут.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече с коллективом завода "SOCAR Carbamide" в Сумгайыте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется