В Армении подсчитали, сколько раз провалился Пашинян - ПОДРОБНОСТИ

Сначала власть говорила о том, что благодаря ее усилиям российский газ подешевеет, потом стала говорить, что будут приложены усилия к тому, чтобы газ не подорожал, в итоге газ на границе стал дороже, пожаловался журналистам бывший депутат парламента Рубен Акопян.

"Пашинян портит все, к чему прикасается, это свойство его натуры", - заявил экс-депутат армянским журналистам.

Депутат припомнил Пашиняну все, что тот обещал или должен был сделать, но не сделал.

2019 г. начался с акций протеста в Караганде, напомнил экс-депутат. Более 10 дней после инцидента с поножовщиной люди на улицах требовали депортировать армян из Казахстана. Официальные оценки ограничились бытовой версией инцидента, а изнанка откровенно свидетельствовала о том, что отношение к Армении в государствах ЕАЭС изменилось не в лучшую сторону. Ситуация требовала от Пашиняна позвонить Назарбаеву, но и. о. премьера этого не сделал, так как успел к тому времени испортить отношения в рамках ЕАЭС и ОДКБ, которые до него налаживались годами, считает Акопян.

По его мнению, Пашинян так и не понял, что популярность внутри страны вовсе не обязывает мировое сообщество воспринимать его как полноценного игрока. Это право еще нужно заслужить. В большой политической игре он - очередной временщик, пришедший к власти на волне популизма. Это реноме возникло с первых дней революции и окончательно закрепилось за Пашиняном по итогам 8 месяцев пребывания у руля государства.

Действительно, несмотря на позитивное отношение к апрельскому перевороту, новые армянские власти в мире не воспринимаются всерьез. Не случайно никто из зарубежных стран не поздравил Армению со 100-летием так называемой первой республики. При этом, напомним, Баку по случаю 100-летия АДР получил десятки поздравлений из-за рубежа, в том числе от президентов России и США.

Полным фиаско обернулись также попытки Пашиняна встретиться с Дональдом Трампом, хотя он очень старался. Опять же, расчет делался на популярность "бархатной революции", но оказалось, что Вашингтону до нее нет никакого дела. Так же, кстати, как и в других столицах мира. Во время Брюссельского саммита НАТО в июле Никол пытался казаться героем дня. На него смотрели с любопытством, наверное, сопоставляя с фотографиями бородатого дяденьки с рюкзаком из интернета. Но не более. Никаких серьезных встреч и переговоров ему провести не удалось, а селфи с зарубежными лидерами, выдаваемые за доказательство встреч, никого в Армении обмануть не смогли. Та же ситуация сложилась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Армянские СМИ обращают внимание, что его персона заинтересовала только глав Кипра и Ливана. Что не удивительно, учитывая, что Кипр находится в напряженных отношениях с Турцией, а в Ливане имеется крупная армянская диаспора.

Никола Пашиняна такая ситуация застала врасплох. Не ожидал. Он считал, что после событий апреля-мая в Ереване, он будет как минимум внесен в зал ООН на руках. Но его не только не внесли, но и почти не заметили. И это после всех дифирамбов, которые звучали из европейских столиц и из-за океана в адрес его "революции". Слова словами, а реальность такова, что никто в мире не приветствует так называемые "народные революции" и свержение действующей власти усилиями толпы. Демократия, воля народа и все такое - это просто слова, инструменты, использующиеся в пропагандистских кампаниях против тех или иных стран.

А что на самом деле думают на Западе о "народных восстаниях", хорошо показал пример Франции. В ходе тамошних беспорядков, устроенных "желтыми жилетами", были арестованы почти 6 тысяч человек, более тысячи получили тюремные сроки. Более того, за организацию несанкционированных акций в этой стране полагается тюремное заключение и крупный штраф. Такая же картина и в других странах западной демократии, в тех же Штатах попробовал бы кто-нибудь вывести несанкционированно на улицу пару сотен человек - его судьба была бы печальной.

Поэтому Николу Пашиняну нужно не удивляться или расстраиваться, а примириться с реальностью и перестать строить из себя Гавроша с Театральной площади. Его "революция" приветствовалась лишь постольку, поскольку была надежда, что он круто изменит политический курс и погонит Россию.

Не погнал, и это, пожалуй, единственный разумный шаг, который предпринял новый премьер, верно рассудив, что до бога, как говорится, высоко, а до царя далеко, а Россия, вот она, под боком, и чтобы разобраться со своим форпостом, ей далеко ходить не придется. Пример Грузии - перед глазами.

Кстати, по информации армянских СМИ, в новом парламенте будет создана комиссия по делам ЕАЭС, а параллельно рассматривается вопрос упразднения комиссии по евроинтеграции. Это еще один повод накинуться на премьера с кулаками. Но тут хотелось бы, скажем так, защитить его честь и достоинство, напомнив представителям бывшей власти и ее прихлебателям, что Армения никогда не пользовалась авторитетом, а имидж ее и ее руководства всегда пребывал на уровне ниже плинтуса. Эта страна не находилась на орбите серьезных интересов крупных держав (наличие российской базы - это не показатель), ни Кочарян, ни Саргсян не были желанными гостями в европейских странах и на международных форумах, их присутствия порой вообще не замечали. Тому же Сержу приходилось гоняться за западными коллегами и выдавать фото случайного столкновения в коридорах какого-то саммита за плодотворную встречу. Главы других государств также были редкими гостями в Ереване. Чаще они посещали Армению в рамках региональных визитов, или же приезжая в Ереван, например, на юбилей "геноцида", на следующий день немедленно отправлялись в Баку, чтобы там ничего такого не подумали.

Все это, конечно, не могло не бесить армянскую сторону.

А еще Пашиняну достается за его пусть неуклюжие и неумелые, но все же попытки наладить диалог с Баку. Эти попытки уже получили название "лифтовой дипломатии" за то, что премьер Армении и Президент Азербайджана проехались в одном лифте в ходе саммита СНГ в Душанбе. И даже разговаривали, за что Пашинян подвергся экзекуции со стороны представителей прежней власти. Тех самых, которые не критиковали Сержа Саргсяна, когда тот на саммите Восточного партнерства в 2013 году во время общего фотоснимка участников пробился к азербайджанскому лидеру и именно ему, только ему одному пожал руку...

Если же говорить о революции экономической, провозглашенной в парламенте Пашиняном, то тут ситуация не менее печальная, чем на политическом поле. И еще более безнадежная. Проблему власти можно решить толпой фанатов, а как строить экономику, не имея ресурсов и финансов и живя в условиях изоляции?

Одним словом, все стороны оказались обманутыми в своих ожиданиях. На политическом поле Армении наблюдается повальное разочарование и растерянность. Но это не удивляет. Удивляет другое - что в этой стране вообще рассчитывали на изменения к лучшему при том, что остается неизменным основной фактор, медленно и последовательно уничтожающий Армению.

Речь, конечно же, о неурегулированном карабахском конфликте и продолжающейся армянской агрессии.

Зульфугар Ибрагимов