Карабахский конфликт – это бомба с часовым механизмом - ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ

Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта является проблемой не только для Южного Кавказа, но и для всего мира, поскольку риск масштабных военных действий постоянно растет. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" немецкий политолог, учредитель книжной серии "Советские и постсоветские политика и общество" научного издательства "Ибидем" Андреас Умланд, передает Day.Az.

"Нагорно-карабахский конфликт - это бомба с часовым механизмом, причем никто не знает, когда она взорвется. Чем дольше откладывается его урегулирование, тем больше он обостряется и угрожает переходом с регионального на глобальный уровень. Худший исход - это возможное разрастание возобновленной войны между Арменией и Азербайджаном в боевые действия с участием их военных союзников. Россия и Армения состоят в ОДКБ, а Турция еще в 2010 году заключила с Азербайджаном Договор о стратегическом партнерстве. Турция, в свою очередь, является членом НАТО, и в пределе мы рискуем оказаться из-за нерешенности проблемы Карабаха на войне между Россией и Североатлантическим альянсом", - предупредил он.

"Конечно, маловероятно, что подобное случится, и все же сама возможность подобного сценария указывает на то, как высоки риски и угрозы региональной и макрорегиональной безопасности в нагорно-карабахском конфликте. Если решение не будет найдено в ближайшее время, ситуация станет слишком опасной для всех сторон и их союзников и партнеров. Международным организациям и ключевым посредникам в урегулировании конфликта стоит намного более серьезно подойти к этой проблеме", - призвал Андреас Умланд, добавив, что Запад пока что прикладывает больше усилий для решения совсем иных вопросов.

"Международное сообщество хотело бы видеть этот конфликт урегулированным, в том числе и Евросоюз, и НАТО. Но простого решения здесь нет, и Нагорный Карабах находится далеко от Европы, Франции и Германии, не говоря о США. Я думаю, Запад должен играть более значительную роль в посреднической работе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, однако пока приходится констатировать, что у западных политиков есть другие вопросы, которые кажутся им более важными", - пояснил эксперт.

Залогом мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта является готовность Баку восстановить разрушенные оккупированные азербайджанские территории для совместной жизни в Карабахе азербайджанской и армянской общин. "Недавняя презентация азербайджанской общины Нагорного Карабаха продемонстрировала, что сейчас есть хорошая возможность для решения проблемы. Представители общины подчеркнули, что готовы включить армянское население Нагорного Карабаха в будущий объединенный Азербайджан, что гражданские права и интересы армянской общины будут соблюдены в полной мере. В связи с этим я думаю, конфликт решаем, но усилий прикладывается пока недостаточно", - заявил немецкий политолог.

Также Андреас Умланд высоко оценил значимость Азербайджана для Европы с точки зрения обеспечения безопасности. "Азербайджан не только играет очень важную роль для Евросоюза как крупная энергетическая держава, но и является союзником Турции, причем тот же договор 2010 года об азербайджано-турецком сотрудничестве мог бы быть моделью для восточноевропейского партнерства в сфере безопасности между странами-членами НАТО и странами "Восточного партнерства"", - заключил он.

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