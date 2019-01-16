В армянских соцсетях снова издеваются над Пашиняном

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян, обидевшись на весь свет, объявил, что теперь будет общаться с народом только по утрам по дороге на работу в прямом эфире на Facebook. И вот накануне состоялся первый такой "прямой эфир", который озадачил граждан.

Как же далеко работает от своего офиса Никол Воваевич, если он ехал туда целых 40 минут? - удивляются в соцсетях.

Может, в Цахкадзор? Или по кругу ехал по площади Республики? - задается вопросом в своем Facebook-е журналист Георг Хачатурян.

Хачатуряна возмутило, что большую часть своего прямого эфира Пашинян посвятил наезду на журналистов, которые, де, во всем виноваты.

"Я больше 25 лет в журналистике. И прекрасно помню, как газета "Айкакан жаманак" во главе с ее блистательным редактором неистовым Николом Пашиняном, брызгая слюной, кричала в передовицах - Ай! Ой! Серж пошел в ресторан! Серж стал крестным на чьей-то свадьбе! Ай! Рита Саргсян руки подняла! Наверное, танцует! Как она смеет танцевать, когда Вардкес Гаспари голодает! Вай! Роберт Кочарян встал на лыжи в Цахкадзоре! На лыжи! За чей счет эти лыжи? А куртка спортивная! Импортная! Наверное, дорогая! А он еще на снегоход сел! Как не стыдно! Когда Вардкес Гаспари голодает!", - пишет Хачатурян.

Журналист припомнил Пашиняну все, что тот писал и говорил, будучи репортером, оппозиционером, депутатом, как беззастенчиво вмешивался в частную жизнь других людей, следил за каждым чихом прежней власти, оправдывая это свободой слова. И потому непонятно нынешнее его возмущение по поводу интереса, проявленного журналистами к его посиделкам с хашем и прочим удовольствиям.

Автор поста также указал на то, что представители "демократичной" власти, прежде пиарившиеся поездками в метро и на велосипеде, теперь пересели на служебные машины, в которых, добавим, умудряются по 40 минут ехать на работу, расположенную в двух кварталах.

Отметим, что проблемы между премьером и журналистами возникли после того, как газета "Грапарак" написала о широком хашевом застолье, организованном командой Пашиняна в связи с его назначением премьер-министром, и напомнила, что так же угощались в свое время и соратники Сержа Саргсяна. В ответ на публикацию глава правительства разразился истерикой. Особенно ему не понравилось, что его, демократа, снова, в который уже раз сравнили с диктатором Сержем, хотя между ними ничего, ну совершенно ничего общего нет.

Никол оказался в той самой пропагандистской яме, которую выкопал в свое время Саргсяну. Но этого не случилось бы, если бы он не перегнул с популизмом, если бы, желая казаться для фанатов своим в доску, не строил из себя простецкого парнишку из их квартала, не ездил бы демонстративно в метро и не пиарился в СМИ поездками на работу на велосипеде. Никто от него этого не ждал и никто никогда не поверил бы, что глава государства крутит педали, чтобы попасть на работу. Да Пашинян и сам в это так и не сумел поверить до конца.

Зульфугар Ибрагимов