Над Арменией нависла угроза эпидемий

На днях стало известно, что в Армении скончался от "свиного гриппа" еще один человек. Опасный вирус вызвал осложнения у 62-летнего мужчины, который лежал в критическом состоянии в одной из ереванских больниц. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность. В его анализах нашли также вирус А H1N1, сообщают армянские СМИ.

В Армении это уже вторая в этом сезоне смерть, связанная с осложнениями гриппа А H1N1. Первой жертвой вируса стала 55-летняя женщина, скончавшаяся 29 декабря.

Статистика острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в целом нынешней зимой в Армении тревожная. А тут еще президент Армянской ассоциации гепатологов Асмик Газинян "порадовала" на пресс-конференции в среду, сообщив, что более ста тысяч граждан Армении заражены разными видами гепатита.

Как отметила главный гепатолог Армении, около 2% населения республики (около 50-60 тысяч человек) заражены гепатитом B. Что касается гепатита C, то инфицировано примерно 4-5% населения (60-80 тысяч человек). Все эти граждане знают свой диагноз. Между тем, международная практика показывает, что в целом всего лишь 10% инфицированных знают о заражении гепатитом, остальные 90% узнают об этом неожиданно и при разных обстоятельствах.

"Каждые двадцать секунд регистрируется новый случай заражения гепатитом. И если в 90-х годах основной причиной заражения было переливание крови, то сейчас ситуация несколько другая - это медицинское вмешательство, внутривенные инъекции наркотических веществ, половые связи, косметические процедуры", - отметила Газинян.

Она добавила, что в Армении наблюдается рост числа инфицированных граждан, однако не привела точные статистические данные.

Именно гепатиты B и C - основная причина возникновения рака печени, от которого ежегодно в мире умирают 1,34 миллиона человек. Около 60% случаев этой онкологии связаны с поздним диагностированием гепатита.

Отметим также, что в докладе Всемирной организации здравоохранения "Надзор за ВИЧ / СПИДом в Европе" (HIV/AIDS surveillance in Europe), Армения входит в пятерку стран с самым высоким показателем новых диагнозов СПИДа в Европейском регионе. Речь идет о случаях из расчета на 100 000 населения.

Согласно докладу, в Армении число новых диагнозов заражения СПИДа с 2008 выросло с 83-х (2,9 случая на 100 000 населения) случая до 144-х (4,9) в 2017 году.

В Армении в 2017 году зафиксировано 354 новых случая ВИЧ-инфекции (12,1 случай на 100 000 человек) против 136 случаев в 2008 году (4,7 случай на 100 000 человек). По данным доклада, в 2017 году из всех новых случаев ВИЧ-инфекций 252 случая приходится на мужское население (18,3). Около 79,3% случаев заражения в Армении ВИЧ-инфекцией обусловлены гетеросексуальными связями, а 10,7% - заражения через использование наркотиков.

Султан Керим