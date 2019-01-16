Закир Гасанов на переговорах с главой Генштаба ВС Ирана - ФОТО - ВИДЕО

По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери находится с официальным визитом в стране. В среду в министерстве обороны состоялась встреча делегаций обеих стран, сообщает Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу, Багери оставил запись в "Книге почета".

Сначала стороны провели встречу один на один, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, Гасанов еще раз выразил соболезнование в связи с крушением самолета Вооруженных сил Ирана.

Оценив визит Багери в Азербайджан как показатель дружественных отношений между странами, министр обороны особо подчеркнул заслуги Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и главы государства Ильхама Алиева в установлении и укреплении взаимного доверия в этих отношениях.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, Гасанов довел до внимания гостя, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной угрозой для стабильности в регионе. Министр также выразил признательность иранской стороне за ее усилия, направленные на урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Отметив, что религиозные, исторические, культурные связи между двумя государствами основаны на добрых дружеских традициях, Багери сказал, что, как и во многих других областях, существует также широкий потенциал для сотрудничества между двумя странами в военной сфере. Он добавил, что Иран поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана в урегулировании конфликта и будет оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, противодействию терроризму, по региональной безопасности, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи был подписан протокол.

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