Азербайджан жестко ответил Лаврову - ПОДРОБНОСТИ

16 января 2019 22:32

Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, находящего в заложниках у армян.

Об этом в среду Trend сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ главы МИД России Сергея Лаврова на вопрос о задержанном в Азербайджане гражданине России армянского происхождения.

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