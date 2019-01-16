Азербайджан жестко ответил Лаврову - ПОДРОБНОСТИ
16 января 2019 22:32 1 230
Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, находящего в заложниках у армян.
Об этом в среду Trend сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ главы МИД России Сергея Лаврова на вопрос о задержанном в Азербайджане гражданине России армянского происхождения.
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