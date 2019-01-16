Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних документов между Азербайджаном и Россией

16 января 2019 23:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон об утверждении "Совместного заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В то же время глава государства подписал закон об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством России о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом".

Оба документа были подписаны первого сентября 2018 года в городе Сочи.

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