Депутаты парламента Пашиняна делят мебель "бывших" - ФОТО
В Национальном Собрании Армении в эти дни активно обставляют рабочие кабинеты депутатов.
В коридорах парламента постоянно переносят мебель, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.
На кабинетах пока нет табличек с именами депутатов.
Уже известны кабинеты вице-спикеров парламента - Ален Симонян займет рабочий кабинет бывшего вице-спикера Национального Собрания Эдуарда Шармазанова, который в настоящее время ремонтируется. А Лена Назарян - рабочий кабинет Арпине Ованнисян.
Сегодня Лена Назарян отказалась принять журналистов в своем кабинете. Ее помощник заявил, что вице-спикер парламента занята и поговорит с представителями СМИ позже, однако Лена Назарян так и не встретилась с журналистами.
Через какое-то время из ее рабочего кабинета вынесли мягкую мебель. Переносившие мебель работники отметили, что Лена Назарян не захотела использовать эту мебель и ей будет предоставлена другая, а эта будет храниться на складе и ее могут использовать для своих кабинетов другие депутаты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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