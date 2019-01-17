Посольство Грузии в Азербайджане приспустило флаги
17 января 2019 10:41 186
Посольство Грузии в Азербайджане приспустило флаги в знак траура по погибшим в результате взрыва в одном из жилых домов Тбилиси, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.
В связи с произошедшим 17 января в Грузии объявлен днем траура.
Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли при взрыве в Тбилиси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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