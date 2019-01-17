Пашинян теряет доверие и сильно обеспокоен

Экономический кризис в Армении продолжает занимать умы, если не во всем мире, то, по крайней мере, на просторах самой Армении. Оценки и прогнозы армянских экспертов весьма разнятся, и это вполне объяснимо, с учетом динамики и частой смены антуража в этой стране. Позиции сторон и в целом процессы в стране меняются и развиваются практически ежедневно.

Кроме премьер-министра Армении, и то на словах, в правительстве никто не выражает заинтересованности в привлечении инвестиций. Об этом на встрече с журналистами 16 января заявил экономист Татул Манасерян. По его словам, до сих пор невозможно заявить о том, что решение проблемы получило институциональный характер. "Решение проблемы экономических вызовов и занятости лежит в политической плоскости. Можно было превратить "Наирит" и Ванадзорский химический комбинат в открытые акционерные общества и привлечь и внутренние инвестиции. Нужно четко понимать, что пока не будет инвестиций за счет внутренних ресурсов, никаких вложений извне ждать не стоит", - пояснил он.

Эксперт заметил, что без серьезной политики в области образования и науки невозможно говорить о создании наукоемкой экономики. Многие студенты просто не могут найти работу по окончании учебы. "Проблема занятости молодежи - один из самых серьезных вызовов для страны. Люди, которые разрушали систему образования, продолжают занимать посты. Невозможно решить вопрос занятости лишь улучшением условий труда сотрудников силовых структур и армии", - констатировал экономист. Татул Манасерян подчеркнул, что если в этом году не будут предприняты серьезные шаги по улучшению социально-экономической жизни страны, то отток молодых специалистов увеличится. "Сегодня многие утешают себя тем, что в скором времени будут серьезные изменения. Однако если они этого не увидят уже в 2019 году, то в будущем можно ожидать серьезной эмиграции молодых специалистов. Для того чтобы избежать этого, необходимо возобновить проведение конкурсов на ту или иную должность", - добавил Татул Манасерян.

Соответствующие условия, конечно, вовсе этим не ограничиваются. Если и дальше пойдет так, то эта же тема будет обсуждаться и изучаться не дни или месяцы, а как минимум годы и даже десятилетия. Тем более, что в Армении сейчас растет недовольство властями. Давление на СМИ в Армении будет расти. Об этом, как передает NEWS.am, на встрече с журналистами 16 января заявил руководитель программы защиты медиа Агаси Енокян.

По его словам, это связано с тем, что власть всегда стремилась расширить свое пространство. "Будучи оппозиционером, Никол Пашинян говорил о необходимости наличия институциональной оппозиции, теперь же, придя к власти, он сделал все, чтобы ее не было. Как и оппозиция, СМИ также являются препятствием на пути расширения власти. Заявления о том, что перераспределения собственности в сфере СМИ не будет, звучат как жест доброй воли, хотя такое действие противозаконно изначально", - отметил он. Енокян подчеркнул, что власть вообще не должна давать оценку уровню свободы слова в обществе. "Для этого есть общественные организации, часть из которых, к сожалению, на сегодняшний день политизирована. Наша инициатива создана именно для того, чтобы давать оценку уровню свободы СМИ", - добавил эксперт.

Агаси Енокян заметил, что формирование нового парламента привело к еще большей политизации СМИ, так как некоторые из них имеют своих представителей в Национальном Собрании.

Что же происходит? А все началось с того, что сранительно молодой политик как-то вывел на улицы десятки тысяч людей с призывом смещения действующего премьер-министра и буквально через десять дней, запятнанный и кровью, и коррупцией, последний добровольно подал в отставку. Примечательно, что массы не требовали ухода олигархов и прочих магнатов, возвращения награбленного и фактических реформ вместо бумажных, в результате которых экономика могла бы быть выведена из "тени", бизнесмены получили бы свои попранные права, а страна - шанс выйти из порочного круга коррупции и недобросовестного управления. Если это действительно было революцией, то очень странной. Ведь Серж Саргсян вовсе не один, кто грабил страну, обирал всех и вся и довел народ до нынешнего нищенского состояния. Страну и народ обирала кучка негодяев, под покровительством власти. И многие эксперты предсказывали, что даже если Никол Пашинян все же добьется своего избрания главой правительства, в корне изменить пресловутую систему ему никто не позволит. Он попросту покинет юдоль земную, если осмелится пойти против нее. Поэтому, в соответствии с критериями жанра, "убивший Дракона, сам станет Драконом". Так и стало.

И если поразмыслить, то и Серж Саргсян и его РПА потеряли очень мало. Уступив требованию масс, партия власти избавилась от угрозы полного разрушения уродливой системы, обеспечивающей их фантастические доходы с попутным обнищанием и унижением населения. Накал страстей угас за малые, как говорится, деньги.

И вот первый раз назначенный в этом году премьером Никол Пашинян вошел в "лайв" в "Фейсбук". Из его слов стало понятно, что он встревожен.

Пашинян беспокоится, что его отождествляют с Сержем Саргсяном, а "Гражданский договор" - с РПА, перекрываются улицы без его распоряжения, плохое состояние экономики, неподконтрольность информационного поля, и самое главное, угасание революционной эйфории.

Пашинян нервничает, что против его власти как на улице, так и на информационном поле сейчас применяется та же технология, которую он использовал в свою бытность редактором газеты или оппозиционным деятелем. Сейчас он стал самым антиреволюционно настроенным деятелем.

Одним словом, с уходом Саргсяна, проблемы Армении никуда не делись. "Харизма" Пашиняна значительно померкла и в фаворе скоро засветятся "ветераны" политики и экономики, то есть главари и функционеры РПА - "гаранты" стабильности и целостности Армении как государства.

Сабухи Иманов