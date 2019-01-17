Встреча в Париже вызвала истерику у "карабахского клана" - ПОДРОБНОСТИ

В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Если судить по заявлениям и самих сторон, и сопредседателей Минской группы, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян поговорили с пользой и в конструктивной атмосфере. По сообщениям СМИ, в ходе продлившейся более четырех часов встречи достигнута договоренность о продолжении в следующем месяце последовательных и нацеленных на результат переговоров. В Париже стороны обсудили ряд вопросов, в том числе пути подготовки населения каждой из сторон к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию. Министры согласились по поводу необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ говорится, что в ходе встреч посредников с министрами были затронуты основные принципы и параметры нынешнего этапа переговорного процесса, а также следующие шаги касательно возможного саммита лидеров Азербайджана и Армении, что придало бы процессу сильный импульс.

Примечательно, что в своем заявлении сопреды подчеркнули "важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона". Из этого можно сделать вывод, что переговоры действительно сдвинулись с мертвой точки и движутся в позитивном русле. В противном случае ни о каких "взаимовыгодных инициативах" не могло бы быть и речи. Пожалуй это впервые, когда в переговорах по карабахскому урегулированию, длящихся более четверти века, появилась подобная формулировка.

Впрочем, не будем забегать вперед. Время покажет, насколько оправдаются оптимистичные настроения посредников и насколько державам удастся переломить радикализм, имеющий место в Армении. Кроме того, необходимо учитывать фактор "карабахского клана", который хоть и потеряв власть, но сохраняет влияние на немалую часть армянского общества.

Уже сегодня заместитель Сержа Саргсяна в РПА, экс-депутат и экс-министр образования Армен Ашотян выступил в своем Facebook с возмущенным комментарием встречи в Париже.

По его словам, "длившиеся около четырех часов переговоры завершились текстом, который, очевидно, согласован двумя странами, почти повторяется на сайтах двух ведомств и непонятным образом оптимистичен".

Представитель прежнего режима, кормившегося на карабахском конфликте, крайне возмущен нежеланием новых властей продолжать эту линию и требует от премьер-министра и главы МИД ответов на ряд одиозных вопросов.

В первую очередь, он требует нарушить дипломатическую тайну и рассказать, какие принципы урегулирования обсуждались на встрече. По пунктам. На каком основании затронуты вопросы касательно "подготовки народов к миру, стабильного развития безопасности и региона"? - истерит Ашотян. Шла ли речь об уступках со стороны Азербайджана шла речь в ходе встречи и настаивал ли Мнацаканян на "договоренностях в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве"? И вообще, обсуждалось ли обещание Никола Пашиняна вернуть Карабах за стол переговоров, и с каким результатом? - требует ответа правая рука Саргсяна.

Подобные вопросы будут адресоваться новой власти еще не раз. "Карабахский клан" не намерен сдавать позиции и может попытаться добиться реванша на все той же карабахской волне. Оккупация территорий Азербайджана была единственным аргументом для получения симпатий в зомбированной, и немалой части армянского общества. Граждане Армении рассуждали так: пусть в стране нищета, пусть она пустеет, пусть рушится экономика, зато "освобождены" территории и признание этого факта не за горами. Такая философия, насажденная "карабахским кланом", уже довела страну до края и фактически исключила ее из всех региональных и мировых проектов. Армении как бы не существует, несмотря на богатую диаспору и услужливое лобби.

Апрельский переворот Никола Пашиняна хоть и не принес чудесных изменений, тем не менее оказал армянскому народу неоценимую услугу - избавил его от власти "карабахского клана". А если ему удастся сломать закостенелые националистические стереотипы, тормозящие развитие армянского общества и страны, то станут возможными те самые "взаимовыгодные инициативы, направленные на реализацию экономического потенциала региона" и Армении в том числе.

Просто надо отключиться от пропаганды, и начать с того, чтобы удалить из друзей в Facebook Ашотяна и прочих прихлебателей преступного клана.

Зульфугар Ибрагимов