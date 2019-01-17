Европе не обойтись без Азербайджана - ПО МОТИВАМ ВИЗИТА САРКОЗИ В БАКУ

Азербайджан всегда выражал заинтересованность в установлении искренних отношений с европейскими странами. И для Европы в контексте новых вызовов глобализирующегося мира Азербайджан приобрел особую по значимости роль: наша страна, реализуя программы в социально-экономической, коммерческой, энергетической, транспортно-логистической сферах, показала и доказала, что является надежным и важным партнером.

Азербайджан проводит сбалансированную политику, что позволяет нашей стране выступать в качестве проводника интересов многих сторон, не противоречащих, разумеется, национальным интересам нашей страны.

Сама Европа уделяет особое внимание отношениям с Баку во имя укрепления важнейших торговых, энергетических и экономических связей между Востоком и Западом.

Сегодня, когда в мире разворачиваются сложные геополитические процессы, Азербайджан успешно выстраивает свою политику, исходя из экономических реалий и демонстрирует мобильность в тех или иных вопросах, что импонирует его партнерам. Официальный Баку не раз доказывал, что умеет действовать быстро, эффективно, мобильно и с пониманием реалий мировых процессов.

Поэтому неудивительно, что сегодня Азербайджан является однозначным лидером в регионе Южного Кавказа. Это касается как экономического развития, так и политического взаимодействия со странами региона и с глобальным миром. Многие государства понимают, что взаимодействуя с Азербайджаном и формируя отношения на основе равноправного, полноценного сотрудничества, можно говорить о комплексном взаимодействии с регионом Южного Кавказа.

15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране бывшим Президентом Французской Республики Николя Саркози.

По словам экс-президента, он поражен масштабами созидательной работы и благоустройства, осуществленных под руководством Президента Ильхама Алиева в Баку за период, прошедший после его визита в Азербайджан несколько лет назад. Высокий гость отметил, что все эти процессы развития произвели на него глубочайшее впечатление.

Кроме того, бывшего французского Президента приняла Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута роль Мехрибан Алиевой в успешном развитии французско-азербайджанских связей в период президентской деятельности Николя Саркози. Было отмечено, что деятельность Мехрибан Алиевой как руководителя межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, а также реализация Фондом Гейдара Алиева важных гуманитарных проектов во Франции внесли значительный вклад в дело еще большего укрепления нашего сотрудничества.

На встрече было также отмечено, что в результате деятельности глав государств Азербайджана и Франции в период президентства Николя Саркози, осуществленной в области развития двусторонних отношений, связи между нашими странами были расширены во многих сферах.

Не секрет, что до недавнего похолодания, отношения между Азербайджаном и Францией развивались динамично и многообразно, как в сфере экономики, так и науки, культуры, образования. Большой задел в этом направлении был сделан именно в период президентства Н.Саркози. Особое значение для Баку, безусловно имеет роль Франции в карабахском урегулировании, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Азербайджан закупает во Франции самолеты, азербайджанские спутники на орбиту выводят французские космические корабли, французские компании участвуют в разработке нефти и газа. К примеру Total S.A. - французская нефтегазовая компания, четвертая по объему добычи в мире, работает в Азербайджане уже много лет.

Немаловажно для нас и то, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Францией растет и в сфере высоких технологий, в том числе военного назначения. В прошлом году, в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Париж был подписан ряд контрактов на более чем 2 млрд. долларов.

Между тем, такое, как ожидалось, перспективное сотрудничество, как минимум с точки зрения политического диалога, продлилось недолго. Президент Эммануэль Макрон вызвал справедливое неодобрение официального Баку, в связи с явно недружественным поведением, включая надуманные политические выпады в адрес Азербайджана, теплый прием, оказанный главе армянских сепаратистов Бако Саакяну в Париже и игривые реверансы в сторону властей РА. Азербайджанское руководство восприняло это как враждебные действия, в ответ на наши дружественные шаги, что, в частности, отразилось и на совместных экономических проектах. Отказ Президента Ильхама Алиева посетить Париж в связи со столетием окончания Первой мировой войны, безусловно, был оценен во французской столице должным образом.

Очевидно, что визит Николя Саркози, на фоне неожиданного похолодания в двусторонних отношениях, как минимум не случаен. Да, Саркози уже давно не первое лицо в Пятой республике, но именно фигура этого, безусловно, талантливого политика, как нельзя лучше подходит в качестве неофициального посланника в интересах экономической и политической элиты Франции, да всего Европейского Союза, крайне заинтересованной в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном - страны, лидирующей во всех отношениях в регионах Южного Кавказа и Каспийского бассейна. Об этом, в частности, говорит тот факт, что в ходе прошлогоднего визита в Париж Ильхам Алиев встречался на предмет крупных капиталовложений в экономику Азербайджана с крупными французскими инвесторами, включая председателя компании Rothschild and Co Дэвида де Ротшильда.

По сути, Саркози, как неофициальное лицо, в то же время хорошо известное азербайджанскому руководству, имеет гораздо более широкие возможности по части возрождения отношений с Францией, чем тот же Макрон, облеченный высокими полномочиями, но без должного политического авторитета для Баку.

Безусловно, для самого Николя Саркози посещение нашей столицы также крайне важно. Во Франции, особенно в последнее время, ввиду безвольной ведомой политики нынешнего главы государства, ощущается мощный общественный посыл на правление "сильной руки", каким зарекомендовал себя Саркози в бытность министром внутренних дел. Собственно, благодаря решительным действиям во время массовых беспорядков 2005-го года, Два года спустя Саркози одержал убедительную победу на президентских выборах.

Что касается нашей страны, то у Азербайджана есть своя внешняя политика, которая определена многовекторностью и нацелена на создание равноправных взаимоотношений со всеми странами мирового сообщества. Страна выступает сторонницей создания того вектора взаимоотношений, который позволяет говорить о политической и экономической рентабельности. При этом Азербайджан строит свою многовекторную политику с учетом собственных национальных интересов.

Политика Президента Ильхама Алиева продолжает давать видимые, ощутимые и реальные результаты. Этим объясняется и рост авторитета страны в мире, и ее всестороннее развитие, что еще раз показал визит Никаоля Саркози в нашу страну.

Сабухи Иманов