Желтушный бред про Азербайджан или когда поумнеют идиоты?

Древние греки были уверены, что человеку, подверженному идиотизму, присущи обособленность; невежественность и необразованность.

Современная медицина же доказала, что людям, больным идиотией, недоступна осмысленная деятельность. Речь не развивается. Люди с идиотией произносят лишь отдельные нечленораздельные звуки и слова, не понимают речи окружающих, не отличают родственников от посторонних. На окружающую обстановку, людей обычно никак не реагируют, и даже ярким светом или громким звуком не привлечь и не задержать их внимание. С больными идиотией возможны лишь рудиментарные формы невербального общения. Мышление не развивается, реакция на окружающее резко снижена.

Британский актер Роуэн Аткинсон создал блестящий образец инфантильного, но веселого идиота, считающего себя чуть более, чем полностью гениальным человеком.

Его "Мистер Бин" стал любимцем миллионов.

Но, увы, не каждому дано способность высмеять глубинные пороки человека и не каждый сможет понять суть человеческой психологии.

Естественно, раздражает, что в этом мире идиоты полны уверенности в себе, тогда как люди сознательные полны сомнений.

Например, как у автора статьи "Когда в Азербайджане сменится президент?".

У Виталия Кима нет никаких сомнений насчет своего места в системе координат межгалактического разума, в общем, и аналитических способностях в частности. Он с легкостью, даже с неким топорным куртуазным маньеризмом берется рассуждать обо всем - начиная от единоборств до мнемонических особенностей зеленки в российской политической жизни.

А чего стоят его "расследования"... Или же "исследования" - как же, "аффтар жжет", уподобляется "аццкому сварчегу" и выдает на-гора очередной скомканный мыслительный шедевр, где все тайное вмиг становится явным, а явное отдает тайным в шкафу со скелетами.

У Виталия Кима мыслительный процесс вербален и джиги изречений нахлестывают друг друга.

Ибо всеядный и сведущий автор всяческих тайн с легкостью бросается наперекор логике, уму и пониманию.

Одни лишь заголовки его трудов, результатов неустанных бдений и треволнений дорогого стоят - как то "Как тайное правительство управляет планетой", "Армия какой страны самая сильная?", "Какие единоборства самые "крутые"?", "Англичане и французы не дали Российской империи стать сверхдержавой".

Впечатлились? То-то же.

Не суть важна, что Виталий Ким презрев все реалии, факты, а также беспристрастность и объективность, в одном из своих нетленных шедевров, озаглавленном тревожной риторикой в виде "Азербайджан избавляется от русских?", ничуть не беспокоясь за свое реноме, утверждает, что якобы официальный Баку "потворствует массовой миграции русских из Азербайджана".

Какая разница для Кима, что любой русский в Азербайджане посчитает его наглым лжецом, беспринципным вруном и недалеким журналистом, ведь одно дело передергивание фактов, другое - беспардонное и унылое вранье.

Так вот, сей автор конгениальных творений в стиле зубодробительного графоманства, разразился гневом за всех нас. Оттого, что Азербайджан скатывается в пустоту, в абсолютный вакуум и ему, Виталию Киму, видите ли, больно смотреть, как мы не понимаем всю глубину и масштабность катастрофы, где благополучно оказались.

"Азербайджан постоянно грозит войной с Арменией. В один прекрасный момент горячая точка может действительно запылать. При первых неудачах на поле боя или больших потерь азербайджанской армии - режим нынешнего президента сметут недовольные сограждане. Если ничего не изменится, то Азербайджан ждут серьезные перемены", - пишет в заключение своей статьи В.Ким.

Признаемся: такого откровенного бреда затуманенного сознания давно не приходилось читать. Мало того, что автор совершенно незнаком с внутриполитической ситуацией Азербайджана и нынешней внешней политикой страны, так он на полном серьезе выдает свои иллюзии за реальность.

А это, господа, в медицине квалифицируется многими комплексами сознания и поведения - нет нужды их перечислять.

Может быть, Виталий Ким пишет, чтобы читая результаты его экзерсисов, читатели веселились - кто знает...

Статья, напомним, опубликована в "Экспресс газете" - газете, давно и прочно занявшей непочетное место среди желтых изданий России как самое "раскрепощенное" СМИ, никогда не чуравшееся сплетнями, "будуарными новостями", неустанной гонкой за "жареным".

Если уж Андрей Малахов, мастер "желтого эпатажа" и студийных истерик, назвал эту газету "клоакой бреда и неадекватного мышления", то стоит ли цитировать мнения и оценки известных представителей российской журналистики?!

Думаем, нет особой нужды, так как само название желтушной "Экспресс газеты" является самодостаточным поводом для снисходительной оценки стремления Виталия Кима казаться "аналитиком", съевшим не одну собаку на поле политического анализа.

Не стоит говорить Виталию Киму, что он врет. Достаточно внушить ему, что у него загадочная душа и наиважнейшее, наикрасивейшее место работы во всей вселенной.

"Экспресс газета" же, что с нее взять...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

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