Пашинян отказался от соглашения с оккупированным Карабахом?

В настоящее время необходимости в заключении соглашения о "взаимной военной помощи" между Армений и оккупированным Карабахом нет.

Об этом на заседании Национального Собрания во время обсуждения кандидатуры на должность главы постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности 17 января заявил кандидат на эту должность, депутат от блока "Мой шаг" Андраник Кочарян, отвечая на вопрос депутата от партии "Светлая Армения" Армана Бабаджаняна.

По всем признакам, правительство Пашиняна не собирается заключать никаких соглашений с сепаратистским образованием и еще больше подставлять Армению. Хотя больше, чем это сделано "карабахским кланом", ее уже не подставишь. Тем не менее, с оккупированных территорий с приходом к власти Никола Пашиняна зазвучали призвыв незамедлительно заключить некое соглашение о военной помощи и безопасности.

Андраник Кочарян, конечно, не мог сказать открытым текстом о нежелании Пашиняна ввязываться в эту авантюру, и попытался объяснить свои слова тем, что Армении не нужны проблемы на международном уровне. "Мы можем решить наши внутренние вопросы, если провокаторы будут нас меньше провоцировать", - отметил Кочарян. Под провокаторами в данном случае, думается, подразумеваемся вовсе не мы с вами, а противостоящие Пашиняну силы внутри Армении, которые провокационными вопросами и заявлениями пытаются создать новым властям имидж врага "карабахского народа".

Напомним, что впервые о подобном смехотворном "соглашении" заговорил Серж Саргсян, пытавшийся как-то сгладить ужас армян от поражения в апрельских боях 2016 года. Сгладить и успокоить.

Интересно, что прошло два с половиной года, а воз и ныне там.

Зульфугар Ибрагимов