Возвращение армян в Армению отменяется - их заменят мигранты

Позиция властей в вопросе возвращения соотечественников на родину кардинально изменилась. Об этом в эфире рубрики "Обсуждение" агентства "Ноян Тапан" заявил 17 января политолог Армен Айвазян.

По его словам, сегодня, кажется, этот вопрос постепенно уходит с повестки властей. "8 мая Никол Пашинян заявил, что этот вопрос будет приоритетным в политике властей, однако спустя несколько месяцев ликвидируется министерство диаспоры. А вчера бывший министр диаспоры Мхитар Айрапетян заявил, что в Армении пока нет достаточно ресурсов, чтобы организовать широкую репатриацию", - отметил он.

Эксперт заметил, что разговор о нехватке ресурсов опровергает тот факт, что сегодня наблюдается большая трудовая иммиграция из азиатских стран в Армению, и им быстро удается адаптироваться в стране.

Беспокойство политолога вполне понятно. Придя к власти, Никол Пашинян обещал масштабную репатриацию. Да и без его обещаний ожидалось, что в страну с новой властью должен хлынуть поток армян, покинувших ее при прежнем режиме. Потоку въезжающих в страну лиц действительно увеличился, но среди них почти что нет армян.

По информации армянских СМИ, за первые 9 месяцев 2018 года в Армению въехал 21061 гражданин Индии, из которых 18095 выехали из страны. Разница в цифре - 2966 человек. Из них 2000 получили вид на жительство, большая часть - с целью получения образования. В 2016 году вид на жительство получили 1086, а в 2017-ом - 938 граждан Индии.

Султан Керим