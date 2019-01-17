Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь частным общереспубликанским телерадиовещателям

17 января 2019 18:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях оказания дополнительной поддержки в осуществлении частными общереспубликанскими телерадиовещателями вещания посредством спутника Azerspace-1 и других средств, из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Национальному совету по телевидению и радио будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить выделение в полном объеме средств, предусмотренных в распоряжении.

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