В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Джалила Мамедгулузаде - Распоряжение Президента Ильхама Алиева

17 января 2019 19:15

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Джалила Мамедгулузаде.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, великого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде.

В распоряжении говорится, что министерству культуры совместно с министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 150-летним юбилеем великого писателя-демократа Джалила Мамедгулузаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az