Эльмар Мамедъяров: Азербайджано-российские отношения носят характер стратегического партнерства

Связи между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, и развитие взаимодействия на межрегиональном уровне составляет один из приоритетов наших отношений.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс".

По его словам, в этой связи использованию отработанных и успешно действующих форматов сотрудничества с Санкт-Петербургом в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах уделяется особое внимание.

"В декабре 2018 года состоялось второе заседание соответствующей межправительственной комиссии, на котором были обсуждены состояние и перспективы расширения нашего партнерства на взаимовыгодной основе. Весьма примечательно, что в 2020 году Азербайджан в статусе "страны - почетного гостя" будет принимать участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, являющемся одним из наиболее представительных мероприятий в мировой культурной жизни. Уверен, что генеральное консульство нашей страны в Санкт-Петербурге также будет и впредь вносить вклад и прилагать усилия для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной столицей России", - заявил министр.

Говоря о внешнеполитических приоритетах Азербайджана в 2019 году дипломат отметил, что, как и в прошлом году, в 2019 году наша страна под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева будет проводить независимую, многогранную, сбалансированную и активную внешнюю политику, основанную на национальных интересах и отстаивании ее позиций на мировой арене.

"К внешнеполитическим приоритетам в 2019 году относятся, в первую очередь, укрепление суверенитета и независимости нашей страны, восстановление нашей территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также продолжение реализации крупномасштабных проектов, развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными факторами", - рассказал Э.Мамедъяров.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook