Резолюция Европарламета по Мехману Гусейнову - провал коварного сценария против Азербайджана

Ребекка Хармс (Германия, Партия зеленых), которая является одним из соавторов "Срочной резолюции по Мехману Гусейнову", принятой в четверг Европарламентом, находится под влиянием Джорджа Сороса, и она сама открыто признается в этом. Неслучайно в социальных сетях множество ее фотографий с Соросом.

Указанная резолюция, используя фактор Мехмана Гусейнова и намеренно преувеличивая данный вопрос, является неудачным результатом коварного сценария, спланированного в отношении Азербайджана.

Член Европарламента, а также сопредседатель Парламентской ассамблеи "Евронест" Хармс, выступая в ходе обсуждения принятой Европарламентом "Срочной резолюции по Мехману Гусейнову", заявила, что стремится установить контакты с азербайджанскими коллегами по данному вопросу. Интересно, что в связи со срочными слушаниями, проведенными в Европарламенте, не поступало никакого обращения со стороны Европарламента как к Милли Меджлису, МИД Азербайджана, так и к посольству Азербайджана в Брюсселе.

Ни один из выступивших на обсуждениях, ни один член Европарламента в своей речи даже не упомянул более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, фундаментальные права которых были нарушены. Это говорит о двуличии членов Европарламента.

Выступившая на обсуждениях торговый комиссар Евросоюза Сесилия Мальмстрем (самый высокопоставленный представитель ЕС на этих обсуждениях) подчеркнула, что ЕС внимательно следил за этим вопросом и правительство Азербайджана сотрудничало по этому вопросу. Она также отметила, что диппредставители ЕС навестили Гусейнова, и сказала, что он прекратил голодовку и его здоровью ничто не угрожает.

Одним из ключевых моментов резолюции является защита в Азербайджане прав сексуальных меньшинств или лиц, называющих себя ЛГБТ-сообществом.

Важным моментом является то, что брат Мехмана Гусейнова Эмин Гусейнов незадолго до голосования по резолюции в смятении направил членам Европарламента электронное письмо. Чувствовалось, что Эмин Гусейнов испытал большое разочарование от слов комиссара Мальмстрем о том, что Мехман Гусейнов не объявлял голодовку, и написал в письме "я был шокирован". Интересно, он был шокирован тем, что не ожидал, что высокопоставленный представитель ЕС скажет правду, или испытал глубокое разочарование тем, что Мехман Гусейнов не выполнил достигнутой договоренности?!

Истеричное обращение Эмина Гусейнова, который провел встречи с членами Европарламента в Страсбурге и стремился убедить всех в организованном по заказу шоу, еще раз продемонстрировало, что этого человека не интересует судьба Мехмана Гусейнова, он преследует личные интересы и пляшет под музыку, заказанную его покровителями.

Еще один аспект, который привлек внимание, - это публикация в армянской прессе первой информации о принятии Европарламентом резолюции. Видно, что они ждали принятия резолюции. Несомненно, ни для кого не является секретом, кто льет воду на мельницу Европейского парламента.

Резолюция Европарламента не имеет никакой силы, и периодически мы наблюдаем, как некоторые силы использовали такого рода инструменты против Азербайджана. Однако правда в том, что лица, использующие такие инструменты, стремятся реализовать свои коварные планы, играя судьбой таких, как Мехман Гусейнов.

Азербайджанская служба новостей АМИ Trend