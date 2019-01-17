Самед Сеидов о двойных стандартах в Европейском парламенте

Между Азербайджаном и Европейским парламентом, Милли Меджлисом и Европейским парламентом, в целом, Азербайджаном и Европейским Союзом выстраиваются конструктивные связи. И поэтому считаю, что успехи, достигнутые за последние годы в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом, серьезно беспокоят недоброжелателей Азербайджана в Европейском парламенте.

Обэтом сказал председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов в интервью АЗЕРТАДЖ касательно слушаний, организованных в Европейском парламенте против Азербайджана, и принятой "резолюции", передает Day.Az.

Самед Сеидов сказал, что переговоры, направленные на подготовку соглашения о всестороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом, в настоящее время продолжаются в конструктивной форме. В документах, принятых Европейским парламентом и Европейским Союзом, прямо отражено решение нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой Азербайджана, в рамках норм международного права. Наверное, и экономические, и политические конструктивные связи, существующие между Азербайджаном и Европейским Союзом, то есть развитие отношений по восходящей, стали серьезно беспокоить недоброжелателей Азербайджана, и они в очередной раз с позиций двойных стандартов выступили против Азербайджана, и их выступления были далеки от реальностей. "Однако, глядя на эти обсуждения, мы видим, что обсуждения, проводимые депутатами Европейского парламента, организованы в одном направлении: приостановление переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом, причинение препонов этому процессу и снятие вопроса с повестки дня. Это является показателем явного необъективного отношения к Азербайджану. Хотя сегодня Европейский парламент имеет достаточно своих проблем, которые ждут обсуждения. Например, процессы, идущие во Франции. Этого достаточно, чтобы Европейский парламент обсудил проблемы, находящиеся в рамках Европейского Союза. Однако мы видим, что столь серьезный вопрос отложен в сторону и организуются обсуждения, связанные с вопросами, не имеющими никакого основания, не отражающие действительность", - подчеркнул Самед Сеидов.

Депутат Милли Меджлиса отметил, что подобные двойные стандарты - это очередная антиазербайджанская попытка не Европейского парламента, а сил, работающих против Азербайджана внутри этой структуры. Однако я уверен, что эта попытка не даст никаких результатов. Конструктивное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, в том числе между Милли Меджлисом и Европейским парламентом будет продолжено.

Напомнив, что несколько лет назад между Азербайджаном и Европейским парламентом также наблюдался напряженный период, председатель комитета сказал: "Тогда Европейским парламентом была принята предвзятая резолюция по Азербайджану. И Азербайджан, в свою очередь, даже вышел из Парламентской ассамблеи Евронест. Этот процесс шел в 2017 году, когда начинались подготовка к соглашению о всестороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и проведение переговоров в этом направлении. В связи с тем, что резолюции, принятые по нашей стране антиазербайджанскими силами в Европейском парламенте, не отражали реальную обстановку и основывались на двойных стандартах, они не дали никаких результатов. Теперь в преддверии окончания переговорного процесса между Азербайджаном и Европейским Союзом принимается столь предвзятая "резолюция". Они говорят о какой-то акции голодовки в Азербайджане. Однако такого вопроса вообще нет. Это свидетельствует о том, что они, не изучив какой-либо вопрос, не поняв его сути, принимают такие предвзятые "резолюции". Как отмечал в своих выступлениях Президент Ильхам Алиев, в последние годы были даны положительные отзывы президентским и парламентским выборам, проведенным в Армении с серьезными фальсификациями. Однако впоследствии армянский народ выбросил этот режим на свалку истории. Все это показывает, что как только Азербайджан пытается провести конструктивные переговоры с Европейским Союзом, недоброжелатели нашей страны принимают предвзятые "резолюции", основанные на такие вот двойных стандартах.