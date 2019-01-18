"Форбс" втянули в антиазербайджанскую истерию

Скоро не останется ни одного западного СМИ, которое не поплакалось бы о "горькой" судьбе Мехмана Гусейнова. Публикации следуют одна за другой и почти повторяют друг друга, словно написаны под копирку.

Накануне очередь дошла до "Форбс", на сайте которого появилась публикация некоего Джо Харпера, который сам вообще не в теме, пишет про Польшу и бизнес, но вот на этот раз бы избран автором очередного пасквиля. Факты и цитаты надерганы, как говорится, оттуда-отсюда и слеплены в страшилку.

Как появляются такие статьи, кем и как они оплачиваются, давно и хорошо известно. В настоящее время главная цель организаторов очередной антиазербайджанской кампании - втянуть в истерику как можно больше крупных средств массовой информации. Не для читательской аудитории, конечно, - вряд ли читателям "Форбс" интересен материал о какой-то запутанной истории вокруг какого-то азербайджанского блогера. Это необходимо для других, более глобальных целей. И тут мнимая "голодовка" блогера из далекого Азербайджана как раз кстати. Даже если голодовки нет, не составляет труда ее придумать, благо творческие таланты организаторов подобных кампаний бьют фонтаном.

Делается все это, нет сомнений, на армянские деньги. Смешно утверждать, что все это - плод чистого энтузиазма и бескорыстия борцов за "демократию". Да ладно... Очень комфортно бороться за "демократию" в чужой стране, получая за это хорошие гонорары и ни за что не отвечая. Деньги, как говорится, не пахнут.

Интересы в антиазербайджанских кампаниях есть, конечно, не только у армянства. Достаточно сил, которым хочется держать Баку "под рукой", а он все выворачивается. Поэтому время от времени на Западе вспоминают о мехманах гусейновых и прочих одиозных лицах, для которых интересы родины - пустой звук.

Просто жаль, когда в подобные кампании втягиваются серьезные люди и серьезные издания, попадающиеся на удочку дешевой... хотя нет - очень хорошо оплачиваемой пропаганды.

Султан Керим