Сбежавший от Пашиняна крупнейший взяточник Армении объявлен в розыск

Бывший депутат парламента Армении Арам Арутюнян привлечен в качестве обвиняемого в рамках возбужденного в Специальной следственной службе Армении уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных незаконным путем, сообщают армянские СМИ.

Араму Арутюняну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных незаконным путем, с использованием должностного положения.

Арам Арутюнян объявлен в розыск.

Напомним, что арестовать Арутюняна новые власти пытаются уже не один месяц. Член республиканской партии и бывший министр охраны природы несколько лет назад продал за гигантскую взятку права на добычу цветных металлов. Получив доказательства этого преступления, следственные органы попытались добиться лишения Арутюняна депутатской неприкосновенности, но республиканское большинство несколько раз проваливало голосование по этому вопросу. Вопрос так и не решился, затем парламент был распущен, состоялись выборы, и во всей этой кутерьме об Арутюняне как-то забыли. А вскоре стало известно, что депутат сбежал. Где он находится в настоящее время, неизвестно.

СМИ напоминают, Арам Арутюнян, занимая в 2008 году должность министра охраны природы и председателя межведомственной комиссии по предоставлению лицензий для исследования и использования недр, потребовал и получил взятку в размере 14 млн. долларов США для предоставления лицензии на исследование и эксплуатацию десяти разработок цветных металлов в Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской областях.

Часть этой взятки - 8 млн. долларов, Арам Арутюнян с помощью своих близких получил путем перечисления на различные банковские счета, открытые в Арабских Объединенных Эмиратах. Затем, чтобы сокрыть реальный источник образования денежных средств и придания им законности Арам Арутюнян преступным путем перечислил полученные суммы на банковский счет международной компании в Швейцарии, в дальнейшем организовав периодически перечисления с этого счета на счет компании, занимающейся предпринимательской деятельностью в Армении и принадлежащей лицу, находящемуся с ним в близких отношениях.

Своими популистскими заявлениями о разоблачении крупнейшего взяточника в истории Армении и обещаниями скорой сенсации Никол Пашинян вспугнул вора, а подельники из РПА помогли ему сохранить мандат и избежать ареста до выборов. Теперь Арутюнян исчез, а многие обвиняют власти в медлительности.

Султан Керим