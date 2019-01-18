Еще один коррупционер может получить высокий пост в Армении

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян планирует назначить на пост замминистра Авета Адонца, который на днях завершил дипмиссию в Испании, пишет газета "Жаманак" ("Время").

Имя Адонца связано с рядом громких историй, в частности, с тем, что он использовал должность в коммерческих целях.

Издание отмечает, что Мнацаканян настаивает на назначении замминистра на пост именно Адонца.

В МИД Армении эту информацию журналистам не прокомментировали.

Отметим, что несколько лет назад появилась информация о том, что руководитель армянской миссии в ЕС, посол Армении в Бельгии Авет Адонц оказался в центре внимания спецслужб этой страны. Газета "Чоррорд ишханутюн" сообщала о том, что Адонца подозревают в использовании статуса посла в личных корыстных целях и контрабанде, в связи с чем в МИД РА был направлен запрос. МИД и Служба национальной безопасности Армении, разумеется, опровергли эту информацию, но сделали это настолько незаметно и скупо, что вместо того, чтобы рассеять возникшие подозрения, усилили их. Между тем ожидать другого ответа от этих двух структур и не приходилось. Если бы они подтвердили эти сведения, то Адонц уже до этого должен был быть не только лишен должности, но и, возможно, задержан, что стало бы настоящим позором, отмечает издание.

Молчание же Адонца в ответ на разразившийся скандал, было воспринято как отсутствие у него контраргументов.

Почему Мнацаканяну понадобился именно такой заместитель, остается загадкой.

Султан Керим