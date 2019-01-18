Индонезия поддержала Азербайджан - ФОТО

18 января 2019 12:57

Индонезия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, и считает важным урегулирование армяно-азербайджанского конфликта именно на этой основе.

Об этом, как передает Day.Az, гендиректор Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии Сисво Прамоно (Siswo Pramono) сказал на встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Рамизом Гасановым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием политических отношений между Азербайджаном и Индонезией, высоко оценил деятельность SOCAR в Индонезии, подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере, довел до внимания важность расширения договорно-правовой базы.

В свою очередь индонезийский дипломат выразил удовлетворение отношениями, существующими в политической сфере между двумя странами, отметил, что существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений во всех сферах.

Во время встречи были обсуждены вопросы по развитию связей в сферах культуры, образования, торговли, экономики и туризма между Азербайджаном и Индонезией.

В рамках визита в МИД Азербайджана состоялся азербайджано-индонезийский диалог политического планирования, в ходе которого были рассмотрены приоритеты внешней политики Азербайджана и Индонезии, отношения сотрудничества между двумя странами, в том числе, проведен обмен мнениями по развитию связей в политической, экономической и гуманитарной сферах и др.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az