Индонезия поддержала Азербайджан - ФОТО

Индонезия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, и считает важным урегулирование армяно-азербайджанского конфликта именно на этой основе.

Об этом, как передает Day.Az, гендиректор Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии Сисво Прамоно (Siswo Pramono) сказал на встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Рамизом Гасановым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием политических отношений между Азербайджаном и Индонезией, высоко оценил деятельность SOCAR в Индонезии, подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере, довел до внимания важность расширения договорно-правовой базы.

В свою очередь индонезийский дипломат выразил удовлетворение отношениями, существующими в политической сфере между двумя странами, отметил, что существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений во всех сферах.

Во время встречи были обсуждены вопросы по развитию связей в сферах культуры, образования, торговли, экономики и туризма между Азербайджаном и Индонезией.

В рамках визита в МИД Азербайджана состоялся азербайджано-индонезийский диалог политического планирования, в ходе которого были рассмотрены приоритеты внешней политики Азербайджана и Индонезии, отношения сотрудничества между двумя странами, в том числе, проведен обмен мнениями по развитию связей в политической, экономической и гуманитарной сферах и др.

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