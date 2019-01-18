Россия заставит Пашиняна вернут Карабах Азербайджану

Команда Никола Пашиняна оказалась сейчас в такой ситуации, когда переход к практическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта представляется менее рискованным действием, чем дальнейшее сохранение статус-кво и затягивание переговоров, которые привели в итоге карабахский клан Саргсяна и Кочаряна к потере власти в Армении.

Об этом, как передает Day.Az, сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" побеседовал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя позитивные итоги переговоров глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, заявивших о необходимости принятия конкретных мер для подготовки населения обеих стран к миру.

Переговоры министров были позитивно оценены главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подчеркнувшим, что "заявления, которые мы услышали, в том числе и от Баку, о готовности искать развязки, заслуживают всяческой поддержки". "Мы надеемся, что наши армянские друзья ответят взаимностью", - сказал Лавров.

Алексей Фененко обратил внимание, что на повестке дня в первую очередь стоит деоккупация азербайджанских районов вокруг Карабаха, удерживаемых более 25 лет ВС Армении. "Проблема номер один сейчас - это исполнение договоренностей, которые были достигнуты в Санкт-Петербурге еще в июне 2016 года, после апрельских боев за Карабах. Речь идет о плане поэтапной демилитаризации пяти прилегающих районов к Нагорному Карабаху, который начинается с малого: Армения демилитаризирует два района. Затем демилитаризуются все остальные районы, а потом уже начинаются переговоры по статусу Карабаха. Российская дипломатия занимается сейчас тем, что пытается вернуть новое армянское руководство к Венским и Петербургским договоренностям 2016 года", - сообщил он.

У Пашиняна, по оценке эксперта, есть серьезный стимул к поиску компромисса с Баку в рамках нагорно-карабахского урегулирования. "Дело в том, что Пашинян, приходя к власти, надеялся на помощь Запада, а именно на то, что США и Франция любой ценой будут помогать ему давить на Азербайджан. Но, видимо, после визитов в эти страны за последние месяцы он несколько разуверился в том, что Запад будет его поддерживать. По сути, в Вашингтоне и Париже его просто похлопали по плечу, и на этом все. Действительно ссориться ради Армении с Азербайджаном и его союзником Турцией по карабахской теме у США и Франции нет никаких причин. Они охотно используют новую Армению в своих интересах против России, Ирана и, частично, Турции, но следовать интересам Еревана они не станут", - указал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Подобная ситуация ставит Пашиняна в положение, когда каждый выбор хуже другого, но это означает, в том числе, что затягивать переговоры с Баку ему становится невыгодно. "Для Пашиняна сейчас хорошего пути нет, он находится в цугцванге, как в шахматах, и какой бы ход он ни сделал, ему может быть только хуже. Та истерика ура-патриотизма, которая была разогрета в Армении за последние десять лет правления Сержа Саргсяна, с идеями о непобедимости их армии и удерживании Карабаха любой ценой, если она не уляжется, может приводить к недовольству любой уступкой Пашиняна. Но, с другой стороны, отсутствие уступок со стороны Еревана при высоких ожиданиях Москвы означает ссору с Россией, чего новые власти без поддержки Запада не могут себе позволить", - подчеркнул Алексей Фененко.

"Бывают периоды, когда национализм в обществе раздувается настолько, что экономические успехи не важны, как это было в XIX веке в Германии. То же самое мы имеем сейчас в Армении, и Пашинян, добившись легитимности, находится в неприятной ловушке - он видит, что ради него никто всерьез не собирается ничем рисковать, но в то же время он понимает, что в отсутствие каких-либо подвижек в Армении могут выйти на сцену еще более радикальные силы, которые окажутся способными свергнуть его только-только установленную власть", - заключил эксперт.

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