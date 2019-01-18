Армянские провокаторы пытаются рассорить Россию и Азербайджан

Ничего себе - Азербайджан и Россия могут поссориться из-за армян?..

Да бросьте, не может такого быть, скажете вы, это невозможно. Россия? Азербайджан? Из-за армян?

Как ни прискорбно это констатировать, но в настоящий момент ситуация действительно идет на обострение. Причем, по совершенно не стоящим таких коллизий причинам.

Все началось с армянской подачи - провокационного вопроса на традиционном брифинге в МИД РФ. Недипломатичный ответ Марии Захаровой на провокационный вопрос вызвал реакцию в Баку и последовавший за этим ряд взаимных заявлений. Все из-за граждан РФ армянской национальности, которых, видите ли, не пускают в Азербайджан.

В принципе, никакой причины для дипломатической напряженности тут быть не должно. Азербайджан прибегает к таким ограничениям не из-за простой прихоти. Россия сама является посредницей в карабахском урегулировании, намного больше других посредников вклинена в конфликт с самого его начала, и в Москве не могут не понимать остроты вопроса для азербайджанской стороны. Азербайджан - толерантная многонациональная страна, куда въезд открыт любому, независимо от цвета кожи, национальности и религии. Если кто-то хочет на этим утверждением поиронизировать, пусть подержит сарказм при себе. Азербайджан действительно абсолютно открытая страна для всех, кто не держит камня за пазухой. К сожалению, реалии таковы, что уже тридцать лет армянство ведет открытую войну против нашей страны, используя для этого все доступные ему средства. Еще раз выразим сожаление и отметим, что в России у армянства таких доступных средств предостаточно. И потому к неожиданным, не обговоренным заранее визитам армян, пусть даже трижды граждан России, тут относятся с осторожностью. За годы конфликта было немало провокаций и даже терактов, которые заставили нас быть более осторожными.

Проще говоря, у азербайджанской стороны нет гарантий, что въезд того или иного лица армянской национальности не будет иметь негативных последствий. Нет, не для него самого (армянам в Баку как раз ничего не угрожает), а для граждан нашей страны.

Примечательно, что эта некрасивая кампания разворачивается на фоне усиления новой истерики армянства, в том числе армянских общин и организаций России на тему "геноцида армян в Баку". Как-то очень уж кстати пришлись эти грозные заявления из Москвы, как-то очень уж четко наложились на новые претензии и требования с армянской стороны...

Это то, о чем многие годы мечтают в Армении и для чего диаспорой и российскими армянофилами предпринимались и предпринимаются титанические усилия. Армянство России делало и делает все возможное и невозможное для того, чтобы стать более любимым и ценимым. Так как для этого трудно найти прямые пути (точнее, такие пути армянство не устраивают - мешает мания величия), то проще всего стать "хорошим", очернив другого.

Как известно, армянский агитпроп специализируется на очернении Азербайджана и Турции. Развести Москву с Анкарой оказалось не так просто. Несмотря на несколько лет откровенной враждебности, эти страны преодолели разногласия и теперь снова не разлей вода. На этом "фронте" армянству пока что ничего не светит. И агитпроп прибегает к армянской теме в российско-азербайджанских отношениях. Расчет достаточно хитрый. Ведь посмотрите, армянская сторона тут вроде как бы не при чем, а каша заваривается вокруг граждан России. Правда армянской национальности.

Это не та тема, которую можно решить путем недипломатичных заявлений или грозных предупреждений. И главное - это проблема, не появившаяся ниоткуда, а порожденная армянской агрессией против Азербайджана. Продолжающейся почти три десятилетия оккупацией, которой в той же Москве стараются не давать четких определений, соблюдая пресловутый "баланс".

Зульфугар Ибрагимов