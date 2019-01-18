Кто стоит за нападками на Азербайджан в Европарламенте? - о двойных стандартах и всевдодемократии

Как известно, Азербайджан успешно сотрудничает со многими международными организациями на основе взаимной выгоды и в соответствии со своими национальными интересами. К таким партнерам, в числе прочих относятся различные комиссии ООН, Движение неприсоединения, Организация Исламского сотрудничества.

Вместе с тем в некоторых из них, безусловно, под влиянием сторонних сил мы сталкиваемся с необъективным и предвзятым отношением к нашей стране. К примеру, в Совете Европы проармянские группы, провокаторы от одиозного Сороса, регулярно атакуют Азербайджан. В Европарламенте такое тенденциозное отношение к АР приняло хронический характер.

Так, посвященные Азербайджану, в контексте дела Мехмана Гусейнова, обсуждения в ЕП и принятая в итоге резолюция от 17 января текущего года, являют собой ни что иное, как постыдное шоу, затеянное с подачи армянской диаспоры в Европе, проармянскими политическими и общественными кругами и иными силами, враждебными Азербайджану.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно справедливо критиковал по этому поводу европейские структуры и в частности Европарламент.

Несколько лет назад Президент сказал, отвечая на вопросы журналистов по поводу очередного пасквиля ЕП, что резолюция совершенно необоснованна и является политической провокацией, построенной на лживом, клеветническом и предвзятом отношении. "Мы знаем, какие силы стоят за этим. Эти силы ранее неоднократно выдвигали необоснованные обвинения против Азербайджана, шантажировали нас. Единственная их цель заключается в том, чтобы запятнать, опорочить развивающийся современный Азербайджан, который проводит независимую политику, является родиной толерантности и мультикультурализма, и создать в Европе ошибочное, абсолютно противоречащее действительности мнение об Азербайджане...Здесь, конечно же, мы видим и роль армянского лобби, и я считаю, что будет неплохо, если соответствующие правоохранительные органы Европы расследуют тайные связи между членами Европарламента и армянскими лоббистами", - сказал глава государства.

Один из соавторов январской резолюции г-жа Ребекка Хармс известна, как идейная сторонница Джорджа Сороса и вовсе это не скрывает, о чем, в том числе, свидетельствуют их многочисленные совместные фотографии в соцсетях. Очевидно, что злополучная резолюция является печальным итогом злонамеренного, но безуспешного сценария, основанного на искусственном раздувании "проблемы" Мехмана Гусейнова с целью нанести Азербайджану вероломный удар.

Любопытно, что член Европарламента и сопредседатель Парламентской Ассамблеи Евронест Ребекка Хармс (Союз Зеленых, Германия) заявила в ходе обсуждения проекта резолюции "Дело Мехмана Гусейнова в Азербайджане" под номером 2019/2511 от 17 января, что ее попытки обсудить вопрос со своими коллегами из Азербайджана были безуспешны. Между тем, ее слова не смогли подтвердить ни в Милли Меджлисе, ни в МИД АР, ни в посольстве Азербайджана в Брюсселе. Все три источника сообщили, что подобные запросы из ЕП к ним не поступали.

Примечательно, что члены Европарламента, так увлеченно выступавшие на тему прав человека в Азербайджане, ни разу не упомянули более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, фундаментальные права которых грубо нарушены. Это ли не показатель циничного двуличия Парламента Европы?!

Зато в пресловутой резолюции особо был отмечен тот факт, что в Азербайджане защищены права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, известных, как сообщество ЛГБТ.

Тем не менее, выступившая на обсуждении резолюции г-жа Сессилия Мальмстрем - Еврокомиссар по торговле и самый высокопоставленный представитель ЕС среди присутствующих - отметила в своей речи, что ЕС внимательно изучает данный вопрос, подчеркнула факт сотрудничества властей Азербайджана и сообщила, что дипломаты ЕС встречались с М.Гусейновым, голодовку он прекратил и ничего серьезного его здоровью не угрожает.

Характерный нюанс. Незадолго до голосований члены Европарламента получили электронное письмо от родного брата "мученика" Эмина Гусейнова, явно написанное в смятении чувств. Как говорится в письме, Э.Гусейнова глубоко обеспокоили и даже шокировали слова Комиссара Мальмстрем о том, что его брат прекратил голодовку. Интересно, а что именно так шокировало автора? Он не ожидал, что высокопоставленный представитель ЕС озвучит правду, или же впал в отчаяние от того, что брат начал есть, тем самым нарушив их тайный уговор? По крайней мере, очевидно, что страстно убеждавший на встречах с членами ЕП в Страсбурге в достоверности их очевидно заказного шоу Эмина меньше всего беспокоит судьба родного брата. Истеричное послание членам ЕП накануне голосований красноречиво говорит о том, что Э.Гусейнов заинтересован лишь в личной выгоде и потому исправно танцует под шарманку своих закулисных покровителей. Характерно также, что первыми о пресловутой резолюции сообщили именно армянские СМИ. У кого-то еще остаются сомнения по поводу источника манипуляций в Европарламенте?

Резолюции ЕП, по сути, никакой юридической или иной силы не имеют. Мы не впервые сталкиваемся с тем, как против Азербайджана используются подобные инструменты. Не секрет и то, что за призрачной завесой фальшивой заботы о судьбах таких, как Мехман Гусейнов, отчетливо просматриваются конкретные попытки осуществления коварных планов заинтересованных сил извне. Свое отношение и позицию своей страны очень емко прокомментировал Президент АР Ильхам Алиев, выступая на упомянутой выше пресс-конференции в 2015-м году. "Для нас, для меня как Президента, резолюция, принятая Европарламентом, - не более чем клочок бумаги. Я не придаю этому значения и, конечно же, осуждаю это. Однако эта резолюция не окажет на нашу волю никакого влияния, не повлияет на позицию, которую мы занимаем. Хочу сказать внешним кругам, желающим подчинить себе Азербайджан, что все ваши усилия напрасны. Ни одна внешняя сила путем шантажа и клеветы не сможет оказать давления на независимую, сформированную на национальных интересах политику Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По мнению Президента, Европа не имеет права осуждать Азербайджан, так как сама не придерживается хваленых европейских ценностей. "Сегодня очевидна судьба беженцев, на глазах всего мира направляющихся с Ближнего Востока в Европу. Эти люди являются жертвами внешнего вмешательства, страны этих людей разрушены и сравнены с землей. Кто это сделал? Внешние силы разрушили эти страны, нарушили территориальную целостность стран, уничтожили сотни тысяч людей, миллионы людей потеряли своих близких. И после этого, не выдержав этих невыносимых условий, люди стали приезжать в Европу. И посмотрите, что их ждет в Европе? Исламофобия, расизм, ксенофобия. И это европейские ценности? Будет лучше, если Европарламент займется этими вопросами", - подчеркнул глава государства.

Конечно, Азербайджан готов к равноправному, конструктивному сотрудничеству с любой страной и международной организацией в рамках своих национальных интересов, но, как отметил глава государства, ни в коем случае ни от кого не приемлет и никогда не примет давление или диктат. Лишь подытожим, что страна наша уверенно идет своим путем развития, имеет свое видение и позицию, в том числе и по вопросу демократического развития. И совершенно очевидно, что любые попытки силой навязать нашей стране чужую волю изначально обречены на провал.

Сабухи Иманов