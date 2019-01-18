Армяне издеваются над Пашиняном в соцсетях - ПОДРОБНОСТИ

Недавно служащий в армии сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехал в отпуск. Популист Пашинян не смог удержаться от того, чтобы не поведать об этом в соцсетях и не выставить фото. На фотографии он и Ашот за столиком какого-то ресторана. Отмечают.

Еще полгода назад это фото вызвало бы умиление и восторг общественности. Но сегодня, когда уже стало ясно, что переворот совершался в интересах фактически одной семьи, восторг сменился раздражением и возмущением. А сам Пашинян никак не поймет, что с популизмом пора завязывать, хватит уже демонстрировать свои личные достижения, рассказывать о галстуках и носках, выставлять фото с роскошных посиделок. Хватит расхаживать в кепке, которая теперь только раздражает граждан, пора осознать, что революция давно закончилась, а теперь настали будни, такие же трудные, как до апрельского переворота. А потому демонстрация удовольствий и роскоши - это не просто лишнее, в условиях Армении - это настоящее преступление.

Один из граждан Армении, чей сын сейчас тоже служит в армии, написал письмо в редакцию "Голоса Армении", в котором признался, что фотография Ашота произвела на него тягостное впечатление. Как пишет мужчина, ему пришлось брать в долг, чтобы купить сыну-призывнику сотовый. И первое, о чем он подумал, увидев фото, было следующее:

"Почему эта семья постоянно выставляет напоказ свои семейные радости? Сначала показала, как празднует день рождения старшей дочери, потом появилось изображение новогоднего торжества, потом сын приехал в отпуск.

Пашинян и его жена постоянно показывают нам, простым смертным, как они счастливы, какие у них довольные и обеспеченные дети. Создается впечатление, что в Армении не премьер, а звезда шоу-бизнеса, которая все время стремится выставить напоказ свои прелести. Премьер рассказывает, какую одежду он носит, кто подарил ему галстук и прочее. Мы уже все поняли, что Пашинян очень счастлив на посту премьера, а его жена возит подарки из Парижа, но стоит ли так явно демонстрировать собственное благополучие тем, у кого нет денег даже на покупку хлеба насущного! О масле и мясе мы уже давно забыли, денег хватает только на пачку чая и "Геркулес". Хочу сказать Пашиняну, что так себя вести нескромно и некрасиво. У всех простых смертных дети служат в армии, неприлично этим гордиться и при каждом удобном случае говорить о том, что "мой сын служит в армии, хотя я премьер-министр". Ваш сын ничем не лучше других сыновей, и, кстати, многие по сей день сомневаются в том, что его отправляют на позиции".

Отец солдата считает, что нескромно выставлять напоказ семейные праздники или поедание хаша в то время, как большинство граждан не могут себе этого позволить. Он также опроверг утверждения Никола Пашиняна о том, что армянский народ теперь, дескать, абсолютно счастлив.

"Это не так, - пишет далее отец солдата. - Народ в постоянном поиске работы и хлеба насущного, счастлив Пашинян, который пообещал нам горы и вывел на улицу. Сегодня счастлив только он, его семья, его племянник, которого он сделал депутатом, и брат его жены, который тоже получил мандат.

За 8 месяцев Пашинян ничего для народа не сделал, многие за это время лишились работы, хлеб, масло и мясо подорожали, преступность выросла, каждый день слышим, что кого-то обокрали, обокрали даже квартиру замначальника полиции. А депутаты, вместо того чтобы обсуждать вопросы о том, как сделать жизнь народа легче, занимаются тем, что ругают друг друга. За 8 месяцев жизнь народа стала только хуже, а потому Пашиняну нечем гордиться. В отличие от него и его министров, я служил в армии, мои сыновья служили, младший и сегодня служит, но мы никогда не выставляли это напоказ".

Автор письма советует премьеру быть поскромнее и не дразнить народ показухой.

Пока что новый премьер Армении не особо обращает внимание на подобные крики души. Не утруждает себя выводами и его команда. Например, сегодня СМИ сообщили не без сарказма, какую длинную и приятную "командировку" устроил себе министр образования и науки Араик Арутюнян, отправившийся на 11 дней в США для участия в абсолютно бессмысленном для Армении мероприятии - съезде американских архитекторов и ученых в городе Глендейл. Отдохнув в Калифорнии, он отправится в Великобританию...

Зульфугар Ибрагимов