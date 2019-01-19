Гермямиш Никол: что сближает Пашиняна и Саргсяна?

Никол Воваевич Пашинян жутко обижается, когда его сравнивают с Сержем Азатовичем Саргсяном. Нынешний премьер-министр Армении испытывает к свергнутому президенту этой страны такое чувство личной неприязни, что кушать не может. При этом Пашинян, будучи человеком принципиальным и не терпящим полумер, живет ныне в том же самом правительственном особняке, где раньше жил Саргсян. Он спит в той же кровати, купается в том же душе, питается на той же кухне. Там когда-то Рита Саргсян блинчики готовила, которые так нравились ее мужу, о чем она с радостью сообщала российским тележурналистам. Что сейчас готовит Анна Акопян своему мужу, истории не известно.

Зато ей уже известно о том, что еще объединяет Пашиняна и Саргсяна. Это страсть к употреблению азербайджанских слов. Все же помнят, что Серж Азатович, являясь уроженцем Азербайджана, прекрасно говорил на нашем языке. Помнится, уже будучи президентом РА, он совершил поездку в Карабах и встретился там с "мирными сепаратистами". Один из них, пожилого возраста, решил заговорить с сыном Азата на азербайджанском. И сын Азата не подвел, ответил на нашем же языке. "Вижу, вы очень соскучились по прежним временам", - схохмил, как показалось самому Сержу. Схохмил, повторюсь, на азербайджанском языке.

Он его знает хорошо. До сих пор, даже лишившись власти. И не только он один такой в Армении. В интернете есть видео, на котором адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна Рубен Саакян отвечает на вопрос армянской журналистки на азербайджанском языке. "Когда будет арестован Роберт Кочарян?", - настойчиво спрашивает журналистка, на что Рубен Саакян выдает ей азербайджанское "Bilmirəm" (Не знаю). Как видим, в РА до сих пор многие политики и известные люди предпочитают использовать азербайджанский язык в сложные для себя моменты.

И эту, уже сложившуюся традицию, решил не нарушать Пашинян. Он родился не в Нагорном Карабахе, а в Иджеване. Поэтому, не совсем понятно, кто и когда успел научить Никола изъясняться на нашем языке. Но, с другой стороны, неизвестно также, кто его научил так гримасничать, устраивать клоунаду в прямом эфире? Циркового училища он, вроде бы, не заканчивал. И, тем не менее, все это - массу ужимок, гримас, похлопываний себя по бородатым щекам - увидели граждане РА, когда Никол решил в очередной раз поговорить с ними из автомобиля, через социальную сеть Фейсбук.

Ехал он так долго, что даже армянские журналисты не могли понять маршрут следования Воваевича. Родилось предположение, что он ездит кругами, дабы наговориться вдоволь. Причина словесного поноса Никола - излишнее внимание СМИ к его персоне. Парадокс, но бывший журналист, жена которого остается главредом их семейной газеты, возмущается тем, что армянские СМИ суют нос в его хаш, интересуются стоимостью всего того, что Никол и Анна купили за последнее время. Ара, как это так?! Я революционэр э, революционэр!

О том, что и Троцкий был революционером, новел шикарный и роскошный образ жизни в то время, когда миллионы граждан страны боролись за жизнь и голодали, Пашинян или не знает или умалчивает. Зато он поразил всех знанием азербайджанского слова гермямиш. Я не знаю, есть ли в армянском языке аналог этого слова, но в русском языке нет точного и полного аналога ему. Жадный и ненасытный? Где-то рядом, но не то. Ведь, гермямиш - это тот, кто из грязи в князи, кто временщик, который жаждет еще и еще внезапно свалившегося на него богатства.

Одним словом, гермямиш - это Никол Пашинян. Но в том и состоит весь прикол, что он не о себе говорил, используя это азербайджанское слово, а о своих критиках! Самокритика Воваевичу и не снится, там есть место только самолюбованию. Хотя, тут ведь не это главное. Первично то, что обнаружилось нечто, сближающее Саргсяна и Пашиняна. И это - страсть к использованию азербайджанских слов. И в этой связи хочу посоветовать Воваевичу поинтересоваться у Азатовича не буквальным, а смысловым переводом таких азербайджанских слов, как хыяр и гебяляк. А еще можно заучить целую фразу: "йемядин - гедтин". Заучив все это, Николу будет проще смириться со своим политическим настоящим и будущим.

Акпер Гасанов