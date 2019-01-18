Ягуб Махмудов: Трагедия 20 Января является яркой страницей в героической истории Азербайджана - ФОТО

В Институте истории Национальной Академии наук Азербайджана прошла научная конференция, посвященная трагедии 20 Января. Конференция организована в соответствии с Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева "План мероприятий по проведению двадцать девятой годовщины трагедии 20 Января".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу НАНА, директор института, академик Ягуб Махмудов в своем выступлении сказал, что 21 ноября 1990 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики был принят документ, в котором впервые была дана политико-правовая оценка событиям кровавого января 1990 года, передает Day.Az.

Академик, назвав трагедию 20 Января яркой страницей героической летописи нашей истории, сравнил ввод советских войск в Баку в 1990 году с другими преступлениями коммунистического режима: подавлением народных восстаний в Венгрии (1956 год), Чехословакии (1968 год), военной интервенцией в Афганистан (1979 год). Разница этого злодеяния от всех предыдущих преступлений коммунистического режима, по мнению Ягуба Махмудова, состоит в особой жестокости бакинской трагедии. Дело в том, что в состав карательных отрядов, отправленных в Азербайджан, были включены армянские солдаты и офицеры, мобилизованные в Ставрополе, Краснодаре, Ростове и других местах, а также армяне, служившие в советских воинских частях, дислоцированных в Азербайджане, и даже армянские курсанты.

"В 1988-1990 годах исторический факультет Бакинского государственного университета (БГУ), возглавляемый мной, был одним из важных центров освободительного движения. На Ученом совете БГУ я решительно возразил против решения об отчислении группы студентов-активистов национально-освободительного движения, воспрепятствовал этой расправе. В ответ на это была создана невыносимая обстановка, в которой я не мог исполнять обязанности декана факультета и подал в отставку", - вспоминал ученый. "Горжусь тем, что в 1990 году, еще до распада СССР, на Ученом совете факультета под моим руководством я поднял вопрос о переименовании Ордена Трудового Красного Знамени Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова и добился восстановления исторического названия вуза - БГУ", - отметил академик Ягуб Махмудов.

Председатель Совета молодых ученых и специалистов Института истории Рашад Мустафа напомнил, что в выступлении Общенационального лидера Гейдара Алиева 21 января 1990 года в постоянном представительстве Азербайджана в Москве было заявлено, что трагедия 20 Января является грубой политической ошибкой Кремля и руководства республики.

Выступившие на научной конференции молодые ученые института заявили, что советская армия, в отличие от событий в Тбилиси (1989) и Вильнюсе (1991), в Баку учинила широкомасштабную и жестокую бойню. Лидер бывшего СССР Михаил Горбачев принес свои извинения грузинскому и литовскому народам, однако не извинился перед народом Азербайджана. Причина дискриминации кроется, по мнению ораторов, в исламском и тюркском корнях азербайджанского народа. Отмечено, что трагедия 20 января кровью вписана в историю Азербайджана и является славной страницей освободительной борьбы нашего народа.

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