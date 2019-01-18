Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена почетной медалью "Узеир Гаджибейли"
18 января 2019 17:40 2 102
Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена почетной медалью "Узеир Гаджибейли", учрежденной Союзом композитов АР.
Об этом передает Day.Az.
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