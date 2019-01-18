Президент Зимбабве прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
18 января 2019 19:02 211
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!