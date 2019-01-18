Говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо - ответ российскому МИДу

Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами, и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказали в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя сообщение пресс-службы МИД РФ от 18 января в связи с недопуском в Азербайджан отдельных граждан России.

"Тон комментария пресс-службы МИД Азербайджана по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи. Еще раз хотели бы напомнить, что только лишь в 2018 году Азербайджан посетили свыше 880 тысяч граждан РФ, абсолютное большинство которых остались довольны и выразили признательность за гостеприимство", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами.

Ещё раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ", - отмечается в сообщении министерства.

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