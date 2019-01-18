Армения как в регионе, так и в мире потеряла своих традиционных союзников

Решение армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблемы не только является главным приоритетом внешней политики Азербайджана, но и ставит перед национальной дипломатией в качестве цели восстановление территориальной целостности и неприкосновенности границ страны.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлис (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, для этого Азербайджан в течение прошлого года проводил глубокую стратегическую политику и достиг формирования новых условий для решения этой проблемы.

"В первую очередь, проводилась политика по повышению авторитета Азербайджана на международной арене, по достижению равноправного партнерства страны с международными организациями. Во-вторых, проводилась политика по превращению в партнеров стран, которые имеют традиционные связи с армянами и больше известны как партнеры Армении в регионе. Мы можем видеть, что все это проводилось по нескольким направлениям: север, юг и запад. Известно, что Российская Федерация является страной, играющей особую роль в урегулировании нагорно-карабахской проблемы", - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, с 2007 года благодаря азербайджанской дипломатии отношения с Россией достигли уровня стратегического союза.

"В то же время достигли высокого уровня отношения с Ираном. Для улучшения этих отношений Азербайджан определил новые дипломатические форматы и в рамках этих форматов разработал стратегию, которая защищает его национальные интересы. В итоге только в 2018 году президенты Азербайджана и России встречались шесть раз. Это говорит о новом этапе отношений", - сказал депутат.

Бабаоглу также сказал, что Азербайджан определил региональное сотрудничество как свою принципиальную позицию и сумел согласовать свои национальные интересы с интересами стран-партнеров.

"Например, в случае санкций, которые применяют некоторые европейские страны в отношении нашего северного соседа, Азербайджан исходил из принципа добрососедства, а также, несмотря на различные санкции, применяемые в отношении Ирана в различные периоды времени, Азербайджан не изменил свою политику добрососедства и довел до высокого уровня отношения с южным соседом. То же самое мы можем наблюдать и в отношении Грузии и Турции", - сказал Бабаоглу.

Таким образом, отметил депутат, в настоящее время Армения как в регионе, так и на международной арене загнана в угол, потеряла своих традиционных союзников.

"Как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан в отношении Армении успешно продолжил политику изоляции, и мы продолжим эту политику, пока сохраняется факт оккупации", - сказал депутат.

По его словам, Азербайджан вступил в 2019 год с новыми политическими реалиями, и данные реалии благоприятны для страны, а также создают новые перспективы в урегулировании армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблемы.