Статья в Foreign Policy - очередной черный пиар антиазербайджанских сил

Журнал Foreign Policy вновь в своем репертуаре. Опубликованная в журнале статья, несомненно, является составной частью очередного черного пиара со стороны антиазербайджанских сил, пустивших корни в Госдепартаменте США в отношении Азербайджана.

Некоторые иностранные НПО отличились самоотверженностью в этом направлении, и их "отчеты" являлись поддержкой антиазербайджанских сил. И это неслучайно, потому что эти силы благодаря им смогли сказать об Азербайджане то, что не могли сказать ранее, а также выразить всю свою неприязнь, которую всегда хотели продемонстрировать, и использовать все те выражения, которые использовали эти НПО.

Положения статьи не отражают действительности и носят абсолютно клеветнический характер.

Во-первых, Мехман Гусейнов не является журналистом и был арестован не за свою деятельность. Его арест, а также возбуждение вновь уголовного дела в отношении него связаны с соответствующими статьями Уголовного кодекса.

Соответствующие госструктуры Азербайджана - Пенитенциарная служба, аппарат обсудсмена, а также правозащитники выразили свою позицию о состоянии Мехмана Гусейнова, и сам заключенный обратился к прессе в связи со своим состоянием. Авторы статьи также могли сослаться на эту позицию.

В то же время представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на прошлой неделе навестили Мехмана Гусейнова и достаточно подробно ознакомились с ситуацией. Они не выразили никакого беспокойства в этой связи. Как авторы статьи пропустили этот момент?

Брат Мехмана Эмин Гусейнов, попав под воздействие определенных сил, предпочел свои финансовые интересы. Вместо того чтобы думать о здоровье брата, его психологическом состоянии, он пытался найти другие моменты в вопросе повторного возбуждения уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова. Он даже не воздержался от использования оскорбительных выражений в отношении навестивших его брата представителей дипломатического корпуса.

Руководителя Азербайджанского государства избирает народ, уровень демократии в Азербайджане определяет воля азербайджанского народа, и ни одна сторонняя сила не имеет морального права обсуждать азербайджанскую демократию. Было бы целесообразнее, если бы эти силы в первую очередь объективно обсуждали ситуацию в своих странах.

Правительство Азербайджана предприняло важные шаги по полному устранению коррупции, провело реформы, и на примере Службы ASAN создало свой бренд. Эта деятельность Азербайджана была высоко оценена международной общественностью и в качестве примера была представлена другим странам, даже самой Европе. Почему-то авторы статьи даже не хотят видеть этот успех Азербайджана. Их намерение заранее известно, так что статья не является для нас сюрпризом.

Ни одна профессия не освобождает гражданина от уголовной ответственности. В Азербайджане нет политических заключенных, и указанные в статье лица были арестованы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса за свои преступные действия.

Азербайджанская служба новостей АМИ Trend