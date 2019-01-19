ЕС сделал заявление по нагорно-карабахскому конфликту

Европейский союз (ЕС) видит позитивный сигнал для прогресса в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы в связи с последними событиями в переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

В заявлении отмечается, что контакты, состоявшиеся в последние месяцы между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встречи глав МИД под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последняя из которых прошла 16 января 2019 года в Париже, являются позитивным сигналом для прогресса в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркивается, что Европейский союз с нетерпением ожидает полной реализации их результатов, включая недавнее соглашение министров иностранных дел о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, а также рассмотрения шагов, направленных на активизацию переговоров.

"Европейский союз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе через специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также через меры по укреплению доверия в гражданском обществе в конфликтующих странах. Все выиграют от прочного мира, который поможет региону Южного Кавказа реализовать свой потенциал", - говорится в заявлении.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Cхофер - США) провели консультации с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном 16 января в Париже.

Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.