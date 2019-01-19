Убийства, кражи, отрезанные уши - чем обернулась амнистия для Армении

Популистский шаг по освобождению десятков тысяч преступников, предпринятый Николом Пашиняном перед парламентскими выборами, продолжает сказываться на криминогенной ситуации в стране. Пашинян получил, что хотел - голоса, а общество получило серьезные проблемы с ростом преступности.

Амнистия была объявлена в связи с отмечаемыми на государственном уровне юбилейными датами, однако, по мнению многих, она преследовала цель освобождения ряда конкретных лиц - террористов "Сасна црер", а заодно с ними, чтобы закамуфлировать этот вопиющий шаг, были отпущены на свободу множество других заключенных.

Как пишут армянские СМИ, начальник полиции Армении Валерий Осипян сообщил о росте уровня преступности в республике. Он обусловил это тем, что амнистированные лица вновь совершили правонарушения. В качестве самых распространенных преступлений начальник полиции назвал квартирные кражи, нанесение телесных повреждений, хулиганство.

Подтверждением слов Осипяна служат ежедневные криминальные новости в СМИ и публикации пользователей в социальных сетях.

Так, сразу же после новогодних праздников стало известно, что в Гюмри обокрали квартиры отдыхающих в Грузии граждан. По мнению потерпевших, в преступлениях замешаны амнистированные лица.

Широкий общественный резонанс вызвало зверское убийство в Лори: в жителя Спитака выстрелили, а затем отрезали ему уши. По неофициальным данным, погибший был ранее судим и освобожден по амнистии. Предположительно, убийца также был отпущен на свободу в рамках широкомасштабной амнистии.

Друг за другом появляются сообщения о кражах, совершенных в объектах общепита, о нападениях на магазины и аптеки, и во всех случаях красной нитью проходит амнистия. На днях в сети появилось видео наглого ограбления, совершенного молодой троицей в центре Еревана. Примечательно, что в течение нескольких часов группа молодых людей пыталась взломать дверь ресторана, однако после неудавшихся попыток, троица переключилась на находящееся вблизи бистро. Теперь их ищет полиция.

Многие пользователи сети, оставившие свои комментарии под видео, уверены, что злоумышленники, скорее всего, были недавно амнистированы.

"Не надо было перед выборами амнистировать десятки тысяч преступников, и вот действия безработных и голодных граждан", "Отдали голоса в обмен на свободу", "Правительство играет в "кошки-мышки": ловит и отпускает, ловит и отпускает", "Мы стали очень уязвимыми, теперь любой хулиган может нарушить покой и неприкосновенность гражданина", - пишут граждане в соцсетях.

Между тем, сообщается, что двое из освобожденных уже изъявили желание вернуться в тюрьму.

Султан Керим