Армения стала изгоем в ОДКБ - из-за Пашиняна

Благодаря политике премьер-министра Никола Пашиняна Армения стала изгоем в ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами.

По его словам, политика действующих властей провалилась во всех направлениях, а последним обеспокоенность выразил спикер НС Арарат Мирзоян. "Мирзоян сказал, что в 2019 г не удастся заверить процесс ратификации странами Евросоюза соглашения Армения-ЕС", - отметил Шармазанов. Он напомнил, что нынешние власти обвиняют их, однако им удалось гораздо большее.

Не Шармазанову, конечно, говорить о провалах новой власти. Все нынешние провалы - это естественное следствие действий прежнего режима. "Успехи" прежней власти держались на диктате "карабахского клана", и когда диктат исчез, все рухнуло. Как и следовало ожидать.

Тем не менее, у Пашиняна была возможность все исправить. Однако он ею не воспользовался, и теперь Армения действительно стала изгоем в евразийских организациях. Но тут вопрос: что лучше - быть изгоем или клоуном?

Султан Керим