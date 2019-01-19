Возвращающиеся армяне несут в Армению СПИД, холеру и экзотические инфекции

После обнародования статистики числа индийских мигрантов в Армении, а также данных по трудовой миграции из самой страны, в армянском обществе появилась новая причина для волнений. Во-первых, в связи с сужением трудового рынка для собственного граждан Армении. А во-вторых, из-за возвращающихся в страну армянских мигрантов. Ведь понятно, что из Франции или Штатов в Армению на волне патриотических призывов никто не вернется. Возвращаются из неблагополучных стран, а это - проблемы и чужие инфекции. Что же будет, если грянет обещанная Пашиняном масштабная "репатриация"?

Во власти тоже уже поняли, что массовое возвращение сбежавших по разным причинам из Армении армян не принесет стране ничего хорошего.

"В последние годы в увеличении числа ВИЧ-инфицированных лиц ощутимо выросла роль фактора миграции. В основном, трудовой миграции в страны, где степень распространения ВИЧ в разы больше, чем в Армении, и, принимая во внимание определенные "благоприятные" условия, в том числе небезопасное поведение, возрастает риск заражения трудовых мигрантов ВИЧ-инфекцией", - заявил в пятницу журналистам и.о. министра здравоохранения Армении Арсен Торосян.

При этом к числу болезней, обусловленных, в том числе, трудовой миграцией, Торосян отнес и туберкулез.

Рассуждая над словами министра, издание "Спутник-Армения" отмечает, что армяне, выезжающие на заработки за рубеж, попадают в зону риска - они потенциальные носители ВИЧ-инфекций, туберкулеза и прочих болезней. Коснулось издание и индийских мигрантов, благодаря СМИ уже превратившихся в кошмар для безработных армян. Как пишет издание, восточная часть Индии является одним из нескольких природных очагов возбудителя холеры на планете. В 1994 году там была эпидемия чумы, которую Европа не видела со средневековья, а в прошлом, 2018 году, туристические агентства предупреждали о распространении вируса Нипах, от которого нет вакцины, а смертность доходит до 70%. Это не считая разных других вирусов и видов лихорадок.

В свете звучащих мнений интересно было бы напомнить, что несколько дней назад бывший министр диаспоры Мхитар Айрапетян выступил против масштабной "репатриации", о которой премьер Никол Пашинян говорил, ступая во власть в мае. Поддерживали его в этом все соратники. Но прошло не так много времени, а мнения кардинально изменились.

"Говорить сегодня об осуществлении большой репатриации неактуально. Потому что для ее организации Армения должна быть готова к этому в плане своей экономики...", сказал Айрапетян, который также считает нецелесообразным предоставление права голосования соотечественникам, находящимся за рубежом. Пускать в Армению "репатриантов" можно только после приведения в порядок экономики. А значит - никогда.

Пока же трудовой рынок Армении наводнила иностранная дешевая рабочая сила. На фоне скандальных высказываний Пашиняна, назвавшего армян бездельниками, не желающими работать, усиление притока мигрантов выглядит более чем примечательно.

Зульфугар Ибрагимов