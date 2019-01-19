Мигранянам и прочим провокаторам не дает покоя азербайджано-российская дружба

Неприятная ситуация, сложившаяся после недипломатических высказываний представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес Азербайджана, продолжает с удовольствием раскручиваться армянскими и проармянскими деятелями.

Напомним, что ситуация связана с недопуском в Азербайджан граждан РФ армянской национальности. В ответ на комментарий по этому поводу посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу взорвался от возмущения российский политолог, профессор МГИМО, бывший член Общественной палаты РФ Андраник Мигранян.

Почему-то в словах азербайджанского посла профессор МГИМО увидел "признание" неких угроз армянам в Азербайджане.

Само собой разумеется, Мигранян "с огромным уважением отозвался о позиции, которую занял в этом вопросе МИД РФ", сообщает Федеральное агентство новостей. "МИД России занял абсолютно правильную позицию, в конце концов мы же не в Средневековье живем!" - заявил профессор, призвав азербайджанскую сторону к "цивилизованности".

После всего этого Мигранян приходит к тому итогу, которого от него и ждут - требует ни в коем случае не отдавать Карабах "нецивилизованному" Азербайджану, где живут одни "дикари" и "погромщики".

Отметим, что непонятная истерика, развернутая вокруг дипломатической перепалки Москвы и Баку, пришлась армянским националистам как раз кстати. С начала недели в Армении и России активно проводятся мероприятия, посвященные еще одной выдумке агитпропа - "геноциду армян в Баку". Недоразумение между Россией и Азербайджаном, несомненно, будет использовано в раскрутке этого мифа на российской территории и в российских СМИ, некоторые из которых, как показал недавний кризис между РФ и Турцией, не особо разборчивы в методах, когда им указывается на "врага".

Вопли Миграняна, напомним - профессора МГИМО, и призывы не отдавать "цивилизованных" армян в состав "дикого" Азербайджана - своеобразный сигнал. Который обязательно будет услышан приунывшим было лобби и диаспорой. Ведь уже замечено, насколько в последние год-два приутихла проармянская антиазербайджанская риторика в СМИ и в эфире этой страны.

У лжи короткие ноги, и в конце концов все это закончится. Но российской стороне не стоит распускать заново армянских болтунов, которые только и ждут момента, чтобы развести Баку и Москву по разные стороны баррикад.

Султан Керим