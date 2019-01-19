В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Зимбабве - ФОТО

19 января состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретил Президента Зимбабве.

Затем было сделано совместное фото.

Далее состоялась встреча глав государств.

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