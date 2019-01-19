Еще одно унижение для азербайджанских "радикалов" - ДЕТАЛИ

Глядя на развернутую в социальных сетях кампанию по поводу "голодовки" отбывающего наказание Мехмана Гусейнова и рьяное участие во всем этом "лидеров" и активистов радикальной оппозиции, многие невольно задавались вопросом: "Почему эти провокаторы-любители так всполошились, и почему их спонсоры, зная про их репутаци среди населения, продолжают подкармиливать радикалов на протяжении стольких лет?".

Безусловно ни у кого не вызывает сомнения то, что даже из никчемная деятельность в социальных сетях приносит некую прибыль как спонсорам, которые так же перед кем-то отчитываются, так и радикальной оппозиции.

Но еще радикалы нужны для проведения некоторых так называемых "полевых" акций, как, например, сегодня на стадионе "Мехсул".

Первое впечатление от сегодняшнего митинга радикальной оппозиции - это ошущение дежавю: опять одно и тоже, и все это было неоднократно.

Для "лидеров" радикальной азербайджанской оппозиции, которых все считают неудачниками "по жизни", по всему видно, абсурдная логика стала смыслом жизни. В чем был смысль сегодняшнего соберунчика на стадионе "Мэхсул"? Разве "лидеры" так называемого "Национального совета" заранее не знали, что несмотря на ажиотаж в социальных сетях, несмотря на призывы, на громкие заявления и заверения, на митинг соберутся лишь "преданные" сторонники, численностью вего слишь более 2 тысяч человек?

Разве "лидеры" радикальных оппозиционных группировок заранее не знали, что многие рядовые члены оппозиционных партий уже давно серьезно не воспринимают свои организации, считая их бессмысленными и бесперспективными? Тенденция полного ослабления, как говорится, налицо.

Из года в год азербайджанская радикальная оппозиция крутит одну и ту же заезженную пластинку - все плохо, хуже не бывает. Их представления об оппозиционности, мягко говоря, наивны. По их мнению, если ты критикуешь власть и выступаешь против какой-либо инициативы власти, то ты уже оппозиция, и этого вполне достаточно для того, чтобы заслужить титул антивластного деятеля.

Почему практически так мало людей на митингах оппозиции? Потому что, радикальная оппозиция из-за своей бездарности и продажности не в силах убедить даже своих сторонников в чем-либо. И все их надежды направлены на действующие за рубежом антиазербайджанские центры, которые просто вынуждены сотрудничать с этим хламом, поскольку ни одна уважающая себя партия или движение в Азербайджане, чтобы не замараться, и близко не подпустят к себе подобных заграничных любителей пожаров в чужих странах.

Какие выводы можно сделать из всего этого? А вывод следующий: азербайджанская радикальная оппозиция бессильна взять на себя какую-либо цель и довести ее до конца, поскольку они не настоящие оппозиционеры. Есть амбициозные устремления бездарных неудачников и есть внутренняя непримиримая борьба во имя честолюбия и денег.

О чем говорили с трибуны Али Керимли и другие? Да все о том же.

Мероприятие радикальных оппозиционеров, которым власти, как правило, не препятствуют, прошло все также вяло и незаметно. В Азербайджане митинг оппозиции не вызвал какого-либо резонанса и поддержки, но о нем, как и ожидалось, начали говорит заграничные "интересанты". И что с того?

Для азербайджанской оппозиции сладкое время предвкушения "многотысячного" митинга давно прошло. Как говорится, канули в Лету те времена. Раз за разом все меньше наивных простаков, готовых славить доморощенных "трибунов демократии" и вторить их лживым призывам. Налицо и полный провал в глазах зарубежных заказчиков. В перспективе же у них лишь полное забвение и жалкое "житие" без славы, признания и средств.

Стыдливо пряча глаза от тех, кого они неоднократно подставляли, эти так называемые "стремящиеся во власть" теперь пытаются хоть как-то оправдаться перед своими малочисленными сторонниками. Естественно, опять же путем провокаций и лжи. Впадая в состояние глубокого эмоционального возбуждения, они пишут и пишут, говорят и говорят, распространяя разный бред.

Кучка радикальных оппозиционеров, считающих себя "борцами" за свободу слова и права человека, не владея даже маломальскими познаниями в области политики, не говоря уже об экономике, пытается что-то донести до народа.

Это, кстати, излюбленный метод "пятой колонны", который они не раз отрабатывали.

Никто не упрекнет "лидеров" радикалов и их приспешников в отсутствии изворотливости. У них этого хватает, даже с избытком.

Сегодня пришли на митинг более 2000 человек, напиши в отчете 20000. Развернул активность в социальной сети - в отчете укажи тысячи сторонников, которым нужны средства для "оппозиционной деятельности".

Многие уже окрестили "лидеров" радикалов неудачниками и многие же знают, что радикальная оппозиция давно проиграла на всех фронтах. В этом нет сомнения даже у самих "лидеров": поражение полное, по-честному, потому что азербайджанский народ не разделяет их взгляды на дальнейшую жизнь.

Сабухи Иманов