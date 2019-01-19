В Армении не могут найти кадры на ответственные посты

С самого начала "бархатной революции" Никола Пашиняна предупреждали, что отсутствие подготовленных и компетентных кадров в конце концов создаст ему большие проблемы. И эти проблемы начались.

В Армении не могут найти человека на пост главы Госкомитета по туризму при Минэкономразвития и инвестиций.

Как пишет газета "168 жам", "кадровый голод" на этот раз произошел из-за парламентских выборов, когда практически весь партийный ресурс "Гражданского договора" (ГД), возглавляемого Пашиняном, ушел в парламент.

"А на таких не формальных и ответственных постах, как, к примру, Комитет по туризму, где риск не справиться с работой будет велик, ГД-шники и родственники лидеров особых усилий не прилагают", - отмечает издание.

Именно поэтому, как пишет газета, на днях бывший координатор сферы туризма Зармине Зейтунцян, которая при правительстве Карена Карапетяна была главой Госкомитета, получила звонок от высокопоставленного чиновника, что стало для нее неожиданностью.

По сведениям газеты, вежливый чиновник, поздравив Зейтинцян с прошедшими праздниками, попросил встретиться и пояснил, что есть настроенность на то, чтобы она вернулась на свою должность.

"Зармине Зейтунцян отказалась вернуться на ту же должность повторно, сказав, что нынешнее правительство один раз уже дало оценку ее работе, которая заключалась в том, что после революции без анализа осуществленной деятельности и ознакомления с перспективными программами, ее 13-го июня уволили. Зейтунцян также сказала, что эту страницу в своей жизни она считает отныне закрытой, и не нужно вести переговоры", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что после Зармине Зейтунцян главой Госкомитета по туризму была назначена Рипсиме Григорян, которая после парламентских выборов стала депутатом по списку "Гражданского договора".

Отметим, что такая же ситуация в ряде других министерств и ведомств. Да и сам новый парламент не вызывает у общества особого доверия с точки зрения профессионализма.

"Вчера этот парламент погиб, еще не родившись, - пишет издание 7or.am. - Похоронное бюро из 132 членов своим голосованием доказало, что мы сейчас обладаем не первыми властями новой Армении, а последними властями старой Армении. В этом плане действующий законодательный орган является последним парламентом старой Армении, обратный отсчет деятельности которого уже дан".